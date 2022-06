Comedores: 10 sillas fabulosas

Sobre gustos no hay nada escrito dice el dicho y no hay dudas que tiene razón. Cuando se trata de decorar los ambientes de la vivienda podemos ver rápidamente como estas palabras obran de forma mágica. Aunque es verdad que hay algunos espacios que nos permiten jugar más con la improvisación y la composición de colores y otros no tanto. Todo tiene que ver con atrevernos a cruzar esos límites que parecen fijados de antemano. El lugar donde comemos diariamente es uno de esos lugares que nos está pidiendo un cambio esta vez.

Las sillas pueden hacer que tu comedor adquiera un toque más informal y desestructurado y este libro de ideas está dispuesto a mostrarte cómo hacerlo en unos simples diez pasos.

Más ideas para disfrutar de estos asientos en 10 modelos alucinantes de sillas de living