9 Parrillas fabulosas para espacios pequeños

En Argentina el asado es palabra sagrada, y casi todos les encanta reunirse con amigos o en familia alrededor de un buen fuego mientras se cocina la carne. Pero a veces no sobra el espacio y el sueño de la parrilla propia puede resultar casi una utopía. Pero no hay que perder las esperanzas, ya que muchas veces surge una alternativa que no se había tenido en cuenta.

En homify te ofrecemos algunas ideas de parrillas ideales para espacios pequeños, para que no te quedes con las ganas de preparar tu propio asado. Solo falta elegir la que más te gusta, e ir comprando la carne y el carbón. ¡Buen provecho!