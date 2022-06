Cómo sacarle el mayor provecho a un patio chiquitito

En caso que los metros realmente sean un problema no debemos desistir a intentar llenar de verde nuestro pequeño patio, los jardines verticales son la mejor opción, de hecho es una gran manera de decorarlo porque embellece cualquier rincón y no se necesita más que una pared ¿Qué patio no tiene una pared?

Podemos contratar a un diseñador que nos llene la pared de plantas y flores de acuerdo al ambiente, la iluminación y el clima, u optar por hacerlo nosotros mismos. Un jardín vertical o macetas en la pared, incluso viejos elementos como pavas, botas de lluvia que ya no utilizamos pueden servir para darle un toque especial a la pared de nuestro jardín. De este modo nos aseguramos un aire fresco y limpio mientras dejamos un espacio para una pequeña mesa con silla o reposera. ¡No tenés excusa!