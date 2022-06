6 Trucos para limpiar tu casa en menos de media hora

Está bien si no te gusta limpiar, nadie nace con un plumero bajo el brazo. No tiene nada de malo dejar que el polvo forme delgadas capas sobre tus muebles, que el piso tenga machas de quién sabe cuándo o que el tuco tan rico que cocinó Ricardo siga adherido como una calco en los azulejos de la cocina. No, no hay ningún problema con todo eso. Sin embargo, cada tanto querés o necesitás que tu casa esté limpia, que todo reluzca.

De repente viene gente a visitarte, de repente te nace de querer cambiar el aspecto, de repente lo que sea. En este libro de ideas no juzgamos, simplemente aconsejamos sobre cómo limpiar la casa de manera rápida, fácil y eficiente. Y al decir la casa decirmos el baño, decimos la cocina, el comedor, la pieza y el living, o sea, la casa en su totalidad. Te dejamos, pues, disfrutar de estos consejos que -vas a ver- te sacarán del apuro y te brindarán muchas, muchas, satisfacciones. ¡Adelante!