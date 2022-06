¡Cocinas lindísimas! 7 ideas geniales para decorar las paredes

Si bien no es un material recomendable para los más obsesivos con la limpieza, es un material que con el simple hecho de estar en la cocina le da un aire colonial, cálido y de casa de campo, ese encanto que nos trae recuerdos que tal vez no vivimos pero siempre nos da una sensación familiar. Una pared de ladrillos no sólo le da eso, sino que es suficiente para darle un encanto especial a tu cocina.