La remodelación de una hermosa casa familiar

El interior luce totalmente nuevo, el cambio de paredes y piso le dan un aire moderno al ambiente, la orientación hacia la costa no sólo brinda un hermoso paisaje a toda hora, sino que hace que, hasta que no baja el sol, las luces de la casa no son necesarias.

El estilo por el que se optó es muy bueno para este living comedor: colores neutros que no piden mucho más gracias al paisaje que lo rodea, el toque de color está dado por los almohadones y la alfombra que define el living.