6 Tips fabulosos para que tu entrada se vea siempre como nueva

Tener madera en la fachada siempre le suma distinción y calidez a nuestra casa, sin dudas es uno de los materiales más amados a la hora de decorar, pero esto implica tener ciertos recaudos tanto a la hora de la colocación como del mantenimiento.

La madera al ser un material natural sufre el paso del tiempo y el clima la puede deteriorar seriamente si no está bien cuidada. No hay nada más feo que una fachada con madera vieja, con un color gastado y que se esté cayendo, realmente lucirá abandonada, además de que si de aberturas se trata, nos puede jugar una mala pasada y romperse fácilmente. Por eso es importante comprometernos a realizar un barnizado periódicamente y controlar que pájaros carpinteros no pueden estar arruinando nuestra casa o que otras aves creen nidos levantando la madera.