Cómo pintar la casa !Y que no parezca un cocoliche!

Pintar un ambiente en la casa es como vestirlo y maquillarlo para que se vea más lindo. Una habitación recién pintada es más luminosa, más alegre y acogedora, independientemente del color o del acabado elegido.

En el artículo de hoy queremos proponerte distintas ideas para pintar un ambiente. Pensar juntos en los preparativos a tener en cuenta, en la elección de la pintura y el color, y en las variables que jugarán a favor o en contra dependiendo del ambiente a pintar.

Contratar a un pintor profesional para la tarea, será la elección más apropiada si contás con el presupuesto necesario pero si tenés tiempo, ganas y un bolsillo más acotado, será cuestión de poner manos a la obra y encarar esta aventura pictórica que al final te hará sentir reconfortado. Como dicen los americanos: Do it yourself! Y nosotros agregamos: Enjoy the ride! ó ¡Disfrutá de la aventura! :)