Una terraza encantadora y con acento rústico

Una casa, si dispone de un terreno amplio, no puede dejar de tener un jardín. Y si hay un jardín es indispensable que exista una zona destinada al descanso o como se use por qué no hasta como un espacio de reunión. Ya sea pequeña o grande esta área debe contar con mobiliario necesario que garantice comodidad y funcionalidad. Este proyecto, de los brasileros de Kali Arquitectura, sigue esas ideas y las pone en práctica en esta adorable terraza.

Comunicada con el interior de la vivienda y con una vista increíble hacia el jardín, la terraza en una zona de transición entre el exterior y el interior.