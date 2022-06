Una casa perfecta en un solo piso

Le damos valor a las cosas (materiales o no) según la abundancia o carencia de ellas. Esto es una regla universal, tan válida para cosas ignotas como para las mas trascendentes. Algo de eso ocurre con la luz, en ciertos lugares la luz natural (o la radiación solar) es un bien despreciable pues por su intensidad se vuelve en algo que torna el ambiente hostil y las arquitecturas y los espacios le dan una respuesta a ese tipo de situaciones de manera muy particular (pensemos en las viviendas del mediterraneo por ejemplo, para no pensar en algo tan critico).

De la misma manera que sucede con al abundancia, sucede en la escacez. En algunos lugares del globo donde la luz apenas asoma como un haz de luz que dura muy poco tiempo, este se transforma en un bien sumamente preciado, justamente por ser algo de lo que se carece. Sun arquitectos nos demuestra en este proyecto que la luz como otros tantas cosas son apreciadas o despreciadas según esa condición de tenencia que parece indispensable para que la podamos valorar.