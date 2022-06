Lo que el futón nos dejó – diseños tradicionales y occidentales

Como asientos de descanso, ambas propuestas resultan verdaderamente cómodas. El asunto es cuál de los dos será mejor cama. Si estás con esta duda, si querés que tu living sea eventualmente un cuarto de huéspedes, entonces leé este libro de ideas, te ayudará a decidir con fundamento.

Para tomar la decisión no hay que desesperarse, hay que evaluar en qué consiste el futón tradicional y en qué el occidental, de modo que te des cuenta cuál se adapta mejor a tus necesidades. Cuidado, puede pasar que los dos te sean igualmente prácticos desde el punto de vista funcional: todo el dilema consistiría en saber cuál te gusta más, cuál se lleva mejor con el diseño y la decoración de tu casa.

Y si ambos te gustan por igual y ambos te parecen buenas opciones para dormir placenteramente toda la noche, entonces no te quedará más remedio que tirar la moneda. Pero aún no llegamos al final de este libro, todavía no viste los modelos y diseños de estos polivalentes muebles.

En cualquier caso, lo que importa es la resistencia que proporcionen, considerando que serán de uso diario; y la comodidad, desde el punto de vista ergonómico, que cada uno brinde a los durmientes. Por lo demás, ambos requieren los mismos cuidados y mantenimientos, y se ofrecen en el mercado en medidas más o menos estándares.

Pero, no digo más, pasemos a ver, a tantear, a probar cada estilo de futón para decidir cuál queremos con el cuerpo y el alma.