Baños rústicos: El encanto de lo natural

Aunque la piedra no es el único material, la madera también juega muy bien si de baños rústicos hablamos. Al igual que la piedra, la madera le suma calidez al ambiente, en sus infinitos colores y tipos es imposible no encontrar una que no combine con nuestro baño.

En este caso vemos cómo se eligió la madera tanto para las paredes como para el techo, la misma madera presenta ciertas vetas y manchas que la hacen ideal para un baño que no posee decoración en las paredes, este hermoso material es más que suficiente. Si optamos por cubrir nuestras paredes o grandes superficies de madera debemos tener en cuenta que es un material sensible a la humedad, si no está bien tratada fácilmente puede arruinarse, por lo tanto debemos elegir una madera que posea tratamiento contra la humedad para lograr así un baño que resista y perdure varios años.