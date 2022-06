6 Trucos para que tu patio quede como nuevo

Asegurate de sacar todos aquellos elementos que no sirvan de tu patio o jardín. Suele pasar que el jardín acaba siendo depósito de objetos inútiles como maderas que sobraron de alguna estructura o reparación, latas de pintura, sillas rotas, macetas vacías, bicicletas eternamente pinchadas, por mencionar algunos casos. Tirar todo lo que no sirva y reacomodar lo que sirve pero no colabora con el aspecto prolijo del patio es básico si querés un ambiente ordenado.