De techo abandonado, a terraza con parrilla de lujo

Y si de un lugar para compartir se trata, la cocina no puede faltar. Una amplia cocina con espacio para cocinar acompañados y no perderse de la previa mientras se preparan los alimentos. En este caso se eligió el color beige para las paredes, a tono con las maderas del mobiliario. La barra es ideal para una cocina donde la idea es reunir gente, una parrilla y un horno de pizza, ¡a esta cocina no le falta nada!

En la parte superior vemos cómo las ollas y pavas decoran de manera cálida el ambiente, claramente la estética fue parte principal del proyecto, la calidez y comodidad que ofrece este lugar es un punto a resaltar.