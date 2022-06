Estilos de comedor: 8 errores que tenés que evitar

Otro error en decoración es no saber decir basta. Bueno, sí, en realidad es un error propio de la vida misma. Lo bueno de la decoración es que estos errores se previenen, y hasta se solucionan, fácilmente. En realidad, el límite a la hora de decorar, lo da el buen gusto. Tratá de que exista armonía entre los cuadros, los muebles, los objetos que coloques en tu comedor y tené siempre en mente en la regla de oro de la decoración: No conserves nada que no ames. (Sí, también vale para la vida misma).