Una humilde casa moderna… ¡Y modular!

La ves así y quizás no apostás mucho a esta casa. De bajo costo, el diseño es moderno, sencillo y funcional. Un trío que, si no tenés demasiado presupuesto, es difícil de obtener. Sin embargo, este proyecto lo logra. Además de ser muy interesante y no contar con una elevada inversión es estéticamente atractiva y confortable.