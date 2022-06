Mamparas: una solución moderna en el baño

LIVE IN

LIVE IN

Disfrutar de la presencia de una tina hidromasaje en nuestra vivienda es un placer que solo unos pocos tienen la oportunidad de brindárselo. Especialmente, si cuenta como en este baño de Live in, con una iluminación apropiada que lo hace un escondite perfecto del combate diario fuera del hogar. Sin dudas, este espacio no quiere ser interferido por una ducha si no más bien preservado y conservado para el relax y el descanso. Una mampara de vidrio separa los dos sectores como una frontera divisoria de aguas.