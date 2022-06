5 Reformas que te van a inspirar a cambiar tu jardín

Realmente un cambio de cara que nos encanta. Este jardín se convirtió en un espacio verde y alegre, conservando detalles coloniales de la casa, le da un estilo más cálido al jardín. Si bien el césped no es lo que más prevalece en este exterior, la incorporación de numerosas plantas tanto en macetas en la galería como en las ventanas le da un aire tropical. El detalle de las cerámicas en la pared formando una guarda es un gran recurso cuando no queremos llenar de verde las paredes, pero tampoco que se pierdan, de esta forma le sumamos encanto con un pequeño detalle pero que no pasa desapercibido.

Lo que más nos gusta de esta reforma es la utilización de colores, con una preeminencia de tonos cálidos como el rojo o beige, el contraste que genera con el verde junto al negro de las rejas y techo es un gran recurso para exterior. No olvidemos el fondo, un cambio de aberturas generó un fondo con un ventanal mucho más moderno olvidándonos de las antiguas rejas.