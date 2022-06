Los 8 peores hábitos que cometemos en casa (y como evitarlos)

Así como dijimos que no se puede comer en la cama habitualmente, creemos que para mucha gente, mirar tele desde la cama también es un hábito que afecta la calidad de vida. Por el simple hecho que si bien existe quienes se relajan y se duermen con la tele, otros se estimulan mirando películas o programas y, a pesar del cansancio, no se duermen hasta altas horas o lo hacen sobreestimulados y no logran conciliar un sueño que permita el correcto descanso.

Por eso hay que evaluar nuestra relación con la tele y los aparatos electrónicos de manera de no llevarlos a la cama si interfieren en nuestro descanso.