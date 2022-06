El estilo clásico de una casa totalmente acogedora

Quizás no estamos tan acostumbrados a ver esta disposición en galería para la cocina; no obstante, está claro que esta cocina en particular tiene sobrado encanto. ¿Por qué nos gusta tanto? Por todo lo que se ve: las baldosas del piso colocadas en rombos, la combinación perfecta del rosado con el blanco, los detalles metálicos de las puertas y cajones a tono con la mesada de granito en escala de grises y, por supuesto, esa puerta doble de madera laqueada al fondo.