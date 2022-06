6 Errores frecuentes a la hora de decorar

Por lo menos no digas no de antemano, sin antes haber planificado con cuidado el estilo y la impronta general del ambiente a decorar. Los materiales para muebles y elementos de interiores de hoy en día son de los más diversos y los diseñadores suelen hacerlos convivir en un clima de solidaridad y armonía perfecto. El vidrio y la madera, los textiles y el metal, el cemento y la cerámica, se postulan muchas veces de manera no convencional, en un permanente renovarse de los conceptos habitacionales. Aprovechá y jugá vos también con la calidez y la frialdad, la transparencia, la rugosidad, etc., etc., etc..

Arriba, impecable, el living de Dröm Living.