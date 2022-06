Geniales maneras de decorar un baño chiquitito

Aunque la suerte no te ha beneficiado con un baño amplio y espacioso, no significa que el tuyo que es más corto en dimensiones no te pueda brindar las comodidades que necesitas.

Generalmente, una de las deficiencias con las que nos vemos enfrentados en estos casos, es con la falta de lugar para el guardado de perfumería y ropa de baño.

A no desesperar, la creatividad nos propone estos cubos de pared que son muy prácticos y encantadores donde almacenar con gusto todo lo que atesoramos.