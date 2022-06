Sencilla por fuera… ¡Por dentro sorprendente!

Adelantamos que el fuerte de esta casa no era su fachada. No llama mucho la atención. Sencilla y tradicional, no cuenta con demasiados elementos atrayentes salvo el trabajo de carpintería que vemos en las ventanas o el techo inclinado que cae hace uno de laterales de la construcción.

El diseño de jardín es sencillo. Se destaca el camino con baldosas de piedra hundidas en el césped, sin duda, es un gran acierto.

A pesar de que por fuera, esta casa, no es demasiado vistosa, esperá unos minutos porque te va a sorprender…