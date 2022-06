Un paraíso moderno y minimalista ¡Relax asegurado!

En otros artículos hemos mencionado como algunos países de latinoamerica particularmente, han podido hacer una reinterpretación de la arquitectura moderna a través de la incorporación no automática de sus formas sino teniendo en cuenta su porpio contexto de inserción y la cultura que en el opera. Esta combinación da un resultado particular respecto de otroa lugares donde la arquitectura moderna solo se inserto como un lenguaje a repetir (como es el caso de la Argentina) en algunos tipos de edificios de vivienda, cuando contemporáneamente Brasil y México le daban un nuevo formato y por lo tanto producían una nueva arquitectura. Grupo arquitectura en la casa Dalia no parece olvidar se participe de una escuela y un legado moderno, una modernidad reinterpretada y que tiene un fuerte arraigo al contexto.