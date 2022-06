Una casa minimalista para disfrutar de la privacidad

Ya en la planta alta, el espacio se vuelve mas volumétrico, cerrado en sus muros pero con la posibilidad que el hormigón da de liberar sus esquinas soportando el peso estructural, y así lograr una posibilidad expresiva mayor a la que se obtendría con otros sistemas murarios. No hay encuentros ni elementos superfluos que eviten que las aberturas vayan de piso a techo, todo esto soportado en un amplio estudio del detalle de los encuentros entre carpinterías y losas. El material se torna entonces en un elemento que da posibilidades de expresión por si mismo y que es posible a través de el encontrar una identidad que no solo responda a la tecnología constructiva sino a una identidad constructiva, identidad que no sería posible sin el desarrollo local que el hormigón tuvo en Brasil como medio de producción de vivienda y edificación masiva.

