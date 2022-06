6 Estilos ideales para la mesada de tu cocina

Convengamos que a la madera no hay con qué darle cuando de estética se trata. La calidez y la elegancia de la madera son ideales para ambientar espacios decorados con cualquier estilo. Sin embargo, no se recomienda en zonas de mucha humedad, como, por ejemplo, junto a la bacha de la cocina. Esto no quiere decir que no puedas adoptar madera para la mesada, sólo que quizás debas combinarla con materiales más apropiados para fines culinarios y de higiene diaria como la piedra o el acero. Si te gusta la madera, nada te privará de que tengas una mesada tipo isla de cocina complementando el equipamiento. Debidamente curada e impermeabilizada, será apta para usar tanto a la hora de cocinar como de comer.

Arriba, una hermosa cocina de Veta & Diseño.