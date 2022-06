Una casa rural con acento moderno

Al igual que en el frente, la piedra juega un rol principal; forma parte de la estructura y la vemos en algunos muros. Su carácter es imponente. Sin embargo, no es el único material que llama la atención. La madera, con su suavidad y luminosidad no se queda atrás. Agrega las cuotas cálidas necesarias para que el espacio no se sienta frío y apagado.