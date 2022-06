Baños: Diez lavamanos dobles espectaculares

Dos mesas de madera de confección y diseño antiguo han resultado perfectas para implementar el lavamanos doble en este espacio, en dos muebles lavatorios. La losa de las bachas posee una forma antigua y a la vez moderna. Es que no hay quien no se deje encantar por la tendencia actual en bachas de losa de reminiscencias antiguas flotando en las mesadas. El detalle que completa el cuadro son los espejos, aunque no podemos dejar de mencionar la sutil pero potente presencia de los azulejos rosados.