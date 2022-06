Lavavajillas: Protagonista de la cocina

La cocina es protagónica en todo hogar moderno, esta debe ser bonita y acogedora, pero especialmente también tiene que ser cómoda, práctica y funcional. A la hora de plantearse su diseño con lavavajillas considere estos aspectos que detallaremos a continuación, basados en la experiencia de los especialistas en diseño de interiores y cocinas.

El lavavajillas o el Lavaplatos es un artefacto eléctrico que vino a revolucionar nuestras vidas, tras un proceso mecánico y eléctrico, este artefacto sirve para limpiar los restos de comida tanto de platos, como cubiertos, ollas, sartenes, utensilios de cocina, vasos, tazos y mucho más, se encuentra tanto en hogares como en restaurantes, y hoy vamos a derribar muchos mitos y aprenderemos donde conviene realizar la colocación de este.

Los lavavajillas utilizan la circulación de agua a una alta temperatura generalmente entre 50-70 grados Celsius y utiliza detergentes muy fuertes, la mayoría de estos, hay que tener cuidado en el contacto con la piel, ya que son demasiado alcalinos para exponerlos a la piel, asi que a tener cuidado con que lo agarren los niños o nuestras mascotas. Para conseguir un verdadero efecto de limpieza.

El lavavajillas es un aparato electrónico que proyecta el agua sobre la vajilla colocada en el, ya sea agua con detergente, al principio, o pura al final para aclarar y dejar una limpieza perfecta. Muchos tienen también producción de calor para secar los utensilios y platos después de los lavados. Además, al final del ciclo de lavado, añaden un producto llamado abrillantador, que evita que los utensilios, en particular copas y vasos de vidrio, queden con manchas al terminar el lavado, especialmente cuando se trata de aguas duras (con alto contenido en sales disueltas). Hay que tener cuidado con este producto, pues es un antiespumante y no debe usarse con vasos o copas que vayan a contener líquidos con espuma, muy señaladamente copas de cava o champagne y, en menor medida, vasos para cerveza.

Hay lavavajillas que cuentan con una o más bandejas deslizantes o fijas, en las que se coloca la vajilla y lo que se necesite colocar, es muy importante leer el manual para saber que cosas aceptara nuestro lavaplatos. Fabricadas en plástico o metal, suelen estar diseñadas para introducir el mayor número de elementos: los platos apoyados en soportes verticales, los vasos en una cubeta, cada cosa en su lugar, muy inteligentemente pensada. También cuentan con un filtro que retiene los restos más gruesos y debe ser limpiado periódicamente, este es un pequeño cuidado de todos los días. En los modelos más nuevos, se sustituye este filtro por una trituradora, por la cual se hace pasar el agua, de manera que se eliminan los restos de comida sin necesidad de tener que limpiar un filtro, aunque estos suelen ser más caros.

Hay en el mercado aparatos con doble toma de agua, para fría y para caliente (lavavajillas bitérmicos), el programador toma de una u otra según sea necesario. La ventaja es que los ciclos de lavado son más cortos, puesto que no es necesario el tiempo de calentamiento o, al menos, es más corto. Si el calentamiento del agua de nuestra casa se hace con una energía distinta de la electricidad, además es más barato, y todavía más cuando el agua se calienta por medio del sol, utilizando calefactores solares, o termotanques solares.

Colocar el lavavajillas en nuestra cocina: ¿dónde conviene?, ¿qué lugar sera mas practico?

Está claro que el lavavajillas, va colocado en la cocina, pero en qué hay una pregunta que nos preocupa en que lugar de la cocina debemos colocarlo? Por cuestión lógica de los conceptos de instalación, siempre va a convenir instalarlo cerca de la fregadera, para estar cerca de la instalación del agua y del desagüe, aunque ademas nos faltaría prever la toma eléctrica, ya que estos artefactos son eléctricos. Por cuestiones de funcionamiento, deberá estar ubicado próximo a las basuras, para poder vaciar los restos de comida, y próximo al fregadero para poder aclarar los platos antes de su colocación, o no si se usa un producto aclarador en su lavado. Aunque parezca mentira, hay veces en que no se tiene en cuenta, que uno, debe colocarse de tal forma, que tenga a un lado la basura, al otro el lavaplatos y enfrente el fregadero. Esto quiere decir, que necesitamos el espacio para ubicarnos, ya que al colocar los elementos sucios en el lavaplatos, este tiene la puerta abierta y con los carros situados sobre la puerta, y la basura la tenemos a mano, ocupando el otro espacio. Por eso una opción es que debemos colocarnos enfrente la fregadera y a un lado el lavavajillas con la puerta abierta y al otro lado el cubo de la basura, piénsalo es una manera muy buena para su colocación si el diseño de tu cocina te ayuda en esta posición. Jamas se debe colocar el lavavajillas situado en el centro de la zona de paso, sobre todo si esta es estrecha, es decir de 90 o 100 cm, ya que la puerta del lavavajilla, mide unos 60-70 cm y nos impediría la circulación, esto sera muy molesto y haremos que odiemos a nuestro lavaplatos.

También cuidado con las esquinas, ya que puede impedir la abertura de otros aparatos o muebles, es muy importante tener en cuenta este aspecto, ya que el inutizar espacios es la peor pesadilla es una cocina, si aun no diseñamos nuestra cocina, siempre piensen en estos aspectos. Otra opción de colocación de lavaplatos es en altura, es la menos común o normal, pero siempre hay que diseñar nuestra cocina como nos haga sentir cómodos, jamas perder la estética y el buen gusto, y por supuesto su funcionalidad, el lavaplatos en altura es muy bueno para aquellas personas que no desean agacharse o tienen problemas de rodillas o columnas, de esta manera le quedara a una buena altura para su uso, es importante en este fijarse las diferentes marcas que diseños realizan, ya que algunos en altura es importante que estén adaptados a la funcionalidad, por ejemplo encontraran algunos lavaplatos que se abren hacia arriba, mejorando el uso de este en alturas. Otro consejo. Para ahorrar tiempo al descargar el lavavajillas, hay que tener en cuenta la forma de cargarlo. Los cubiertos se colocarán agrupando los cuchillos, cucharas, tenedores, etc., en cada espacio del contenedor de cubiertos y así al vaciar, con un solo gesto de la mano, podremos colocarlos en su compartimento del cajón. Igualmente con los platos, agrupar los llanos, los hondos, los de postre… .

Si tenes pensado mudarte a un piso que de momento no necesita reforma, pero que presenta un pequeño problema en la cocina ya que los anteriores dueños no tenían lavavajillas ni hueco para ponerlo, pero nosotros queremos colocar el nuestro, la primera opción sería sustituir un mueble para colocarlo allí, pero si cocina es pequeña y este mueble sería la cajonera y supondría quedarnos sin cajones, no es buena opción. He pensado en la posibilidad de ponerlo bajo la vitrocerámica, sitio que ahora ocupa el horno (que sustituiría por un horno microondas), no hay ningún problema siempre que dejes una buena separación para que respire la vitro. Incluso si ves que queda muy apurado puedes quitar la tapa del lavavajillas. En cuanto al desagüe si no hubiera para no hacer reforma, puedes cambiar un trozo del desagüe de la pila, en donde te pueden poner una tomas de desagüe y de allí conectar el desagüe, y si en la toma del agua, hay un solo grifo, te pueden poner en esa misma llave un grifo doble.