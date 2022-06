interiores de casas como en las revistas

El diseño de interiores bien entendido, que tenga en cuenta el lenguaje de cada espacio, que no pierda de vista la proporción y el balance, que aproveche al máximo cada centímetro y que no descuide los secretos y riesgos que conlleva cada ambiente hace que los interiores de casas sean espacios maravillosamente armónicos que nos recuerden inmediatamente esas casas fabulosas que vemos en las revistas y que tanto nos gustaría emular. Una vez que dominamos principios básicos, que son fáciles de entender y poner en práctica, los interiores de las casas adquieren un protagonismo que hace más agradable la vida de quienes los habitamos.

La decoración de los interiores de casas en distintas épocas

La decoración de los interiores de casas en el pasado, era responsabilidad del constructor o arquitecto, de quien se esperaba se ocupara tanto de la parte exterior de sus edificaciones como de la parte interior. En épocas posteriores la tarea de amoblar y dar forma a los interiores de casas correspondía al dueño, con los consecuentes desastres que una persona sin experiencia podría producir. Fue la revolución industrial a finales del siglo 19 lo que expandió el diseño de interiores como una práctica y profesión bastante respetables y más comunes, ya que una creciente clase media en medio del clima de prosperidad que se vivía, requería sus servicios para amoblar los interiores de sus casas. La construcción se benefició ampliamente de los adelantos de esta época alcanzando un boom nunca antes visto y haciéndose accesible para más individuos. Las tiendas de retailer que vendían artículos para el hogar y decorativos entendieron y se beneficiaron de esta demanda monopolizando estos servicios. Con la llegada del siglo 20, diseñadores de interiores y medios independientes relacionados con el tema empezaron a retar la supremacía de estas grandes tiendas y a proclamar un enfoque a la medida de cada cliente personalizando así los interiores de casas. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la década del 50, se incrementaron las compras para artículos del hogar y se le brindó al diseño de interiores una nueva preponderancia que ha seguido incrementándose hasta la actualidad. Hoy en día los diseñadores de interiores son profesionales muy requeridos en todos los ámbitos, El campo ha evolucionado hasta convertirse en un arte y la llegada de la televisión primero, con sus programas relacionados con el tema, y de internet posteriormente, ha convertido a los interiores de las casas en los protagonistas de nuestras viviendas, ya que es en estos espacios donde transcurre gran parte de nuestra vida.

Aprendiendo cómo darle vida a los interiores de las casas

El diseño de interiores es el proceso de darle forma a un espacio interior, a través de la manipulación del volumen espacial y el tratamiento de superficies. Es importante entender esto a la hora de decorar el interior de las casas, ya que se trata tanto de un arte como una ciencia y requiere de la precisión de un científico y de la sensibilidad de un artista. Si queremos que los interiores de las casas sean espacios armónicos, debemos tener en cuenta todas las variables que se entrelazan en un espacio, desde las externas, como la luz natural e incluso el ruido, como las internas. Las necesidades espaciales y de tránsito, la paleta de colores más apropiada, el estilo decorativo, el tratamiento que se les dará a las superficies, los requerimientos prácticos como la iluminación y hasta la armonía y el flujo de energía son considerados cuidadosamente por los profesionales del diseño.

¿Cómo entender el lenguaje de los interiores de las casas?

El lenguaje de los interiores de las casas es muy propio de cada espacio y viene dado por los metros de los que disponemos, la forma en la que está delimitado, la luz y ventilación y por supuesto sus funciones. Así determinaremos si cómo vamos a distribuir el mobiliario en los interiores de las casas, el espacio de guardado, aparatos o electrodomésticos que llenen necesidades específicas como en el caso de la cocina, por ejemplo. La paleta dependerá de la luz y el tamaño del ambiente, lo mismo que los materiales que usaremos para las superficies. Mantener el tránsito y el flujo de energía despejado y sin interrupciones en los interiores de las casas son otros factores importantes al entender el lenguaje propio de cada espacio.

¿Cómo lograr que los interiores de las casas sean proporcionados y balanceados?

Los diseñadores de interiores tienen un sentido innato del equilibrio. No con esto queremos decir que no puedan ser audaces, creativos y hasta dramáticos, pero nunca pierden de vista la proporción y el balance, equilibrando los objetos, superficies y límites de cada recinto con los espacios vacíos. Para jugar con la proporción de los interiores de las casas debemos tener en mente el metraje con el cual contamos en un determinado ambiente no se puede cambiar a menos que intervengamos la construcción en sí. Una vez que tenemos este espacio vacío, listo para convertirlo en un ambiente habitable, empieza un proceso de medidas que nos ayudará a decidir los tamaños de cada elemento que formará parte del conjunto, equilibrando objetos con los consecuentes vacíos.

¿Cómo aprovechar mejor el espacio en los interiores de las casas?

Aprovechar al máximo el espacio con el que contamos en los interiores de las casas, es uno de los mayores desafíos del diseño de interiores. Esto puede lograrse trabajando a varios niveles. Desde el nivel del piso, donde la distribución inteligente de los muebles podrá ayudarnos a sacarle una mayor ventaja al ambiente, pasando por las paredes o espacio vertical, donde incorporaremos elementos decorativos pero también prácticos como estantes, placards o bibliotecas. El ojo entrenado del diseñador puede descubrir espacios vacíos con potencial de uso con un solo vistazo.

Secretos y riesgos de la decoración y diseño de los interiores de las casas

Hay ambientes en los interiores de las casas que llevan intrínsecos más riesgos que otros. Por sus funciones la cocina y los baños tienden a ser lugares donde podríamos encontrarnos con sorpresas. Al momento de empezar a decorar estos espacios, un diseñador de interiores buscará prevenir filtraciones, humedades o daños producidos por el calor. Las instalaciones eléctricas o de gas son otros factores que serán escrupulosamente examinados para poder determinar si implican algún peligro.

Los interiores de las casas y las nuevas y las viejas tendencias

Cuando aprendemos la importancia de todo lo anterior en términos de diseño y decoración de los interiores de las casas, llegó el momento de incorporar nuestras tendencias favoritas, cosa que podemos hacer con esto por haber llegado a entender el equilibrio, el lenguaje y la armonía necesarios para que los interiores de casas sean como los de las revistas. Es así como podemos atrevernos a mezclar tendencias que fueron históricamente nuestras favoritas con las nuevas modas, técnicas o ideas que proliferan en nuestra época, en la que la información viaja tan rápido. Si queremos que los interiores de las casas sean espacios maravillosos, la investigación, comprar varias revistas relacionadas con el diseño y la decoración de interiores y sobretodo ese caudal inagotable de información que es internet, nos ayudarán en la tarea de convertir los espacios interiores en lugares inolvidables.