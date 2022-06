La compra y venta de inmuebles son las dos caras de un mismo proceso que sin importar la experiencia que tengamos en el tema, ni los amplios conocimientos que hayamos podido llegar a acumular siempre se vive con no poco nerviosismo y a veces con uno que otro susto. La compra y venta de inmuebles entraña sus riesgos y aunque no es recomendable sucumbir a la ansiedad, sí es necesario ser muy cuidadosos, manejarnos con pies de plomo, contratar profesionales de confianza que nos orienten sobre los usos y costumbres y tratar de mantener en todo momento la cabeza fría. El problema con la compra o venta de un inmueble, sobretodo cuando el destino final es vivirlo, es que es una decisión que no se toma solamente con la cabeza y al encontrar un inmueble del que nos enamoramos a primera vista, este deslumbramiento puede afectar nuestro buen juicio a la hora de enfrentar momentos muy decisivos, como la negociación del precio, las condiciones de la venta, etc. Las inmobiliarias puede que ayuden o puede que no. Es muy frecuente que la firma inmobiliaria o el agente que termine manejando la transacción no sea el que nosotros hubiéramos elegido, sino el que eligió la otra parte. Cuando esto sucede tenemos que estar prevenidos ya que es posible que el agente inmobiliario maneje la negociación de una forma que tienda a beneficiar a su cliente, más que a crear un clima de confianza que beneficie a las dos partes. Un escribano de confianza de nuestro lado es vital, o podemos encontrarnos perdidos en un mar de tecnicismos y firmando contratos o documentos que vayan en contra de nuestros intereses. Acá tratamos de reunir una serie de elementos relativos al proceso de compra y venta de inmuebles para esclarecer un poco las áreas grises y no depender exclusivamente de terceros a la hora de tomar estas decisiones.

Compra y venta de inmuebles: monitoreando el mercado

Sin importar de qué lado de la transacción estemos, si hemos decidido comprar o vender un inmueble es importantísimo que nos tomemos un tiempo para tomarle el pulso al mercado. Existen multitud de medios especializados en el tema y en general cualquier diario que se respete sacará regularmente información relacionada con la materia. El mercado inmobiliario como cualquier otro es sumamente fluctuante y sensible a los cambios económicos y políticos de un país. Si queremos saber cuál es el valor real de un inmueble debemos tener en cuenta muchas variables, especialmente si queremos predecir una suba o una baja en el precio. Ajustes como los controles de cambio, devaluaciones, inflación, cambios de gobierno, caídas en la bolsa y pare usted de contar pueden afectar en pequeña o gran medida el precio de un inmueble. Es importantísimo mientras monitoreamos el mercado determinar cuál es la moneda que suele usarse para la compra y venta de inmuebles. ¿Es la moneda del país o se trata de mercados que se manejan en dólares americanos por ejemplo, para que los precios sean menos susceptibles a la inflación y a eventuales devaluaciones? Una vez determinado este asunto tendremos que evaluar cómo manejarnos con el capital con el que contamos si queremos comprar. ¿Vamos a pasar este capital a dólares? ¿Vamos a vender otro inmueble para hacernos con el capital? Cuanto más tiempo monitoreemos el mercado y sigamos las tendencias, más chance habrá de dar con una oportunidad única, de esas que parecen un tremendo golpe de suerte pero que no son otra cosa que el resultado de una planeación cuidadosa y mucha paciencia. Dios ayuda a los que se ayudan, ¿no es cierto?

Compra y venta de inmuebles: la búsqueda

Con que ya hemos monitoreado el mercado y nos sentimos en capacidad de manejar sus fluctuaciones e incluso de predecirlas. Ahora empieza una etapa que está llena de altibajos. Un día nos tocará ver un par de inmuebles a precios exorbitantes totalmente alejados de nuestro gusto que nos dejarán con el ánimo por el piso mientras que en otras oportunidades aparecerán inmuebles que nos parezcan potables o que incluso nos den ganas de hacer una oferta. Todo esto es normal, los inmuebles no siempre están bien tasados y si bien esto a veces nos conviene, en ocasiones no es así. Al buscar inmuebles debemos tener en la cabeza la idea de que no existe el inmueble perfecto y que siempre habrá algún aspecto de ellos que nos parezca importante y al que tendremos que renunciar. Es vital en esta etapa saber cuáles son las dos o tres características del futuro inmueble que no podemos resignar. ¿Es la luz natural imprescindible para nosotros? ¿La vista? ¿El número de ambientes? ¿Qué sea un piso alto o bajo? Luego tendremos una serie de preferencias que sería genial poder llenar, pero que debemos manejar con madurez. Quizás nos encantaría un dúplex, pero no es indispensable que el inmueble tenga dos plantas. Nos encantan los pisos de madera, pero tal vez encontremos un departamento con unos cerámicos antiguos espectaculares y hagamos la concesión. A lo mejor estamos tenemos ideas muy rígidas con respecto a la ubicación, pero tal vez aquel barrio que hace diez años nos parecía un espanto se haya revalorizado en esa década y se haya convertido nada más nada menos que en el vecindario cool del área. La única cosa cierta cuando estamos a la caza de inmuebles es que tenemos que ver todos los que podamos, por más agotadora y frustrante que pueda parecernos esta tarea.

Compra y venta de inmuebles: los profesionales a contratar

La compra y venta de inmuebles es un proceso que por más que conozcamos bien, no podremos llevar adelante por nuestra cuenta. En primer lugar es muy probable que en algún momento del proceso intervenga una firma inmobiliaria, ya sea para ayudarnos a vender nuestro inmueble o para ayudarnos en la búsqueda de uno nuevo. Con los agentes inmobiliarios a veces se tiene suerte y otras no. Si nos parece que están muy ávidos a cerrar el primer negocio que se presenta, es posible que nuestro beneficio no esté entre sus prioridades. Lamentablemente el mundo de las ventas es así. Una vez que hemos encontrado un inmueble que nos guste y nos cierre por todos lados, no es mala idea pedirle consejo a algún amigo arquitecto para que examine el estado real del inmueble. Para un arquitecto peligros latentes que pasarían inadvertidos a nuestros ojos resultan más que evidentes y el estado del inmueble y el dinero que haría falta gastar en futuras o potenciales refacciones debe influir tanto en el valor del inmueble como en la negociación que llevaremos a cabo. En etapas posteriores de la compra y venta de inmuebles, ya acercándonos a la transacción podemos sentir la necesidad de consultar con una abogado amigo la mejor forma de encarar el tema de la seña, la oferta y la posterior transacción, no solamente por los aspectos legales del asunto sino porque los abogados suelen tener experiencia en negociaciones de todo tipo. Luego tendríamos que contratar un escribano de confianza que se encargará del papeleo y de temas como impuestos, escrituras, contratos y demás. La importancia del escribano en la compra y venta de inmuebles no debe ser subestimada jamás.