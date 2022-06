La iluminación del baño es sumamente importante, no sólo porque hace a la decoración, sino porque un baño bien iluminado puede hacer maravillas al momento de peinarnos o maquillarnos. Un baño adecuadamente iluminado luce sus materiales y elementos de forma magnífica, por eso conocer nuestro baño y la forma en que utilizamos es importante a la hora de pensar en la iluminación.

Por supuesto que al ser el baño un espacio donde utilizamos mucho el agua y se genera vapor, la instalación de las luces debe ser realizada por especialistas, de manera de asegurarnos una iluminación segura y prolija, y si queremos darnos el lujo de que un diseñador nos ayude en el diseño de las luces, te aseguramos que ¡no vas a querer salir de él!

A tener en cuenta

Lo más importante a la hora de iluminar es no generar sombras es nuestro rostro, especialmente con las luces del espejo, éstas deben ser intensas pero debemos evitar que las luces estén direccionadas al espejo, para evitar reflejos molestos. También una luz general en el techo es importante especialmente si el baño es grande, ya que las del espejo no serán suficientes.

Detalles que suman

Si tenemos la suerte de contar con un baño de techos altos lo mejor será utilizar luces montadas en riel, esto nos permite iluminar mejor. En caso que queramos utilizar luces a modo de decoración, las lámparas colgantes son un gran recurso, especialmente a los costados de los espejos, es un detalle que le puede sumar elegancia al baño. Si nuestro baño es pequeño lo mejor será utilizar pantallas de colores claros o transparentes.

Tres tipos de luz

Si queremos aprovechar al máximo la iluminación debemos tener en cuenta los tres tipos de iluminación que necesita un baño: luz general, luz puntual y luz indirecta. La general es la que ilumina todo el baño, generalmente en el techo brinda una luz cálida muy semejante a la natural. La luz puntual es aquella que destaca la zona del espejo o tocador, es importante si nos maquillamos, elegir una tonalidad de luz que no resulta ni muy fría ni muy cálida, de modo que al trabajar con colores podamos hacerlo con la tranquilidad de que cuando salimos del baño, nuestro maquillaje se ve igual de bien. La luz indirecta tal vez no es de suma necesidad pero sí da un aire de relajación que en el baño nos encanta: tiras de LED escondidas detrás del espejo es un clásico que nunca cansa. Al igual que iluminar un modular en el baño, tal vez en cuestiones de funcionalidad no es de mucha importancia, pero en cuestiones estéticas suma mucho a nuestro baño.