… aunque sea un lugar privado su función es vital: lograr un buen descanso cuando se termina el día y darnos un hermoso despertar cuando arrancamos uno nuevo.

Un dormitorio que sea nuestro templo o refugio es posible incluso cuando nuestro dormitorio mide pocos metros, tal vez tengamos que renunciar al gran vestidor con el que soñamos o ese espacio de lectura o estudio, pero algo que te aseguramos es que no vas a renunciar a la calidez y el confort en tu dormitorio.

Muebles funcionales

Productos que nacieron para estos tipos de ambientes son de gran ayuda a la hora de tener un dormitorio cómodo y funcional. Los muebles plegables son muy útiles porque no sólo nos brindan los mismos beneficios que los comunes sino que, una vez utilizado, los plegamos y el espacio parece que se agranda: camas plegables, mesas que se alinean con la pared, o incluso los famosos placard empotrados pueden llegar a ser la salvación. Además de aprovechar el espacio, es un gran modo de generar la costumbre de tener ordenado el cuarto, al ser muebles plegables te aseguramos que no dejarás todo tirado arriba de ellos. Un puff o sillón que tenga almacenamiento incorporado es una de las mejores opciones para este tipo de habitaciones, éstos son ideales para guardar el calzado. Pero no todo debe quedar escondido, estantes y percheros también son bienvenidos aunque debemos procurar mantener cierto orden de manera que nuestro dormitorio nos inspire a descansar.

Mirar más allá

En caso que elijamos la típica cama la gran ventaja es la parte de abajo, podemos utilizarla como compartimento para almacenar aquello que no utilizamos diariamente. También es bueno tener en cuenta todo el alto de la habitación, utilizar este recurso no sólo nos dará un espacio extra ya sea para almacenar ropa, utilizar como biblioteca o incluso una repisa con elementos decorativos, el estilo que le imprime la altura de las habitaciones cuando son utilizadas de manera correcta da la sensación de amplitud. Las mesitas de luz será mejor que sean lo más simple posible, aquellas flotantes son una de las mejores opciones para espacios reducidos pero también una opción muy canchera son aquellas que cuelgan del techo. Sea como sea que vistamos nuestra habitación recordemos que el dormitorio es un espacio de descanso, cuánta más calma transmita, mejor aprovechado estará.