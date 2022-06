La decoración del hogar puede ser la parte más divertida y creativa de mudarse, la decoración de una casa le da el alma y es lo que la transforma en un hogar. Podemos tener un presupuesto ajustado o amplio, pero sin buenas ideas es imposible que nuestra casa sea cálida e inspire confort.

Tener predilección por cierto estilo muchas veces no es suficiente, podemos tener mil ideas para decorar pero si no evaluamos el contexto, es decir el lugar donde estamos, cómo son las habitaciones, la estructura e iluminación, muchas veces no terminan de generar la armonía deseada. Por eso una ayuda extra nunca está de más, de hecho muchas veces es el toque mágico que necesitamos para que nuestras ideas para decorar den ese salto hacia el estilo que necesitaba.

Decoración en armonía

Un diseñador de interiores es de gran ayuda a la hora de decorar, si bien la mayoría de las veces tenemos una idea de lo que queremos, gustos bien definidos y, por supuesto, muebles y elementos decorativos, a la hora de decorar la ayuda de un experto puede hacer maravillas. Contratar un diseñador de interiores no significa disponer de un presupuesto gigante y comprar todo de nuevo, ellos tienen las mejores ideas para llevar a cabo según las necesidades y condiciones, por eso es importante saber que ellos pueden encontrar los detalles que falta para que la decoración de nuestro hogar sea como de película, con los mismos muebles o con nuevos, con un estilo impensado o con uno clásico, la visión de quien sabe siempre es bienvenida y beneficiosa, además que nos ahorra muchos dolores de cabeza.

Miles de ideas, cientos de estilos

La decoración en los últimos años viene dando sorpresas, por los nuevos estilos, la mezcla de éstos y especialmente por el modo de reinventarse, de la mano de empresas o gracias al ingenio de los mismos habitantes de la casa. Los estilos decorativos ya no se definen tajantemente, el límite se expandió a tal punto en que se borran y hoy conviven entre sí. La decoración es una creación que elegimos para nuestro hogar, es lo que ambienta el lugar donde vivimos y nos inspira, por eso una decoración genuina, que nos agrade y nos motive es fundamental, una armonía en el ambiente que se traduzca en nuestro interior es lo que logra un buen estilo en nuestra casa.