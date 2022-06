El dúplex y sus múltiples posibilidades

Un dúplex es una casa o departamento dividido en dos pisos y conectado por una escalera interior. Para aquellos que no son muy afectos a las escaleras seguramente, el encanto del dúplex no resulta muy evidente, pero para quienes no tienen nada en contra de usar las escaleras unas cuantas veces al día, ejercicio considerado excelente para la salud, seguramente entenderán que las ventajas del dúplex superan ampliamente sus desventajas. La palabra “dúplex” nos hace evocar a algunos de nosotros esos angostos departamentos londinenses o neoyorquinos que daban directamente a la calle y cuyas trabajadas escaleras conectaban dos plantas en las que el aprovechamiento del espacio era vital. Por supuesto que un dúplex es simplemente cualquier edificación de dos plantas que se conecte mediante uno o dos vuelos de escaleras, pero no tiene nada de malo hacer asociaciones mentales con las versiones que nos resultan más románticas de un concepto. Si bien con los tiempos cambian muchas cosas y con ellas la distribución clásica del dúplex, en un principio se ubicaban las áreas sociales y la cocina en la planta inferior, mientras que los dormitorios, espacios más privados e íntimos se limitaban al piso superior. Hoy en día vemos infinidad de versiones de dúplex, los tradicionales con la misma área en ambos pisos, a doble altura, con una planta superior que abarca la mitad del espacio de la planta inferior, dúplex que tienen la entrada principal en el piso alto amén de la cocina y las áreas sociales o dúplex que limitan la planta alta a terrazas o azoteas o dúplex con plantas integradas cuya única división la constituyen las escaleras y las alturas de sus pisos.

Dúplex tradicionales

Los dúplex tradicionales son aquellos cuya entrada principal está localizada en la planta baja y que mantienen sus áreas sociales confinadas a este primer piso, mientras los dormitorios se ubican arriba. Es así como en este tipo de dúplex encontraremos generalmente un pequeño hall de entrada donde convergen la puerta principal, el inicio de las escaleras y un pasillo que lleva a los demás ambientes de la planta baja. Por lo general encontraremos el living, el comedor próximo a la cocina y a esta última, junto con todos sus elementos o dependencias si las hay. Es posible que este primer piso tenga un baño completo o al menos un toilette para las visitas. En el piso superior encontraremos los dormitorios y el número de baños necesarios de acuerdo al espacio y a los habitantes del dúplex. No es poco común que el piso superior cuente con una sala de estar o TV room y algún tipo de cuarto de guardado también. Dúplex tipo loft Los lofts empezaron a causar furor entrada la segunda mitad del siglo pasado y este entusiasmo jamás decayó. Entre los lofts más codiciados se encuentran los dúplex o lofts de dos pisos. La razón de esta preferencia es que una de las principales características del loft es la integración de todos sus espacios. Esto suele ser muy cómodo y atractivo en lo que se refiere al living, comedor, cocina o home office. Ahora, ¿qué sucede cuando lo que queda integrado o expuesto a la vista es el dormitorio? No necesitamos al menos un poco de privacidad en este espacio que realmente sentimos como nuestro refugio personal? Es ahí donde la posibilidad de separar el dormitorio del resto del departamento no mediante paredes sino por las distintas alturas se vuelve muy atractiva. Dúplex a doble altura Los dúplex a doble altura son muy comunes en los edificios más nuevos, que han encontrado una alternativa que supera el clásico monoambiente o departamento tipo estudio. De esta manera se construyen departamentos con más pisos, pero que no necesitan más espacio horizontal, lo cual es mejor en lotes más angostos o simplemente más chicos en los que se quiere construir un edificio. Los dúplex a doble altura tienen un atractivo muy especial, ya que al ser su planta superior más pequeña que la inferior, la doble altura les brinda a estos dúplex una amplitud visual, producto de la altura de los techos realmente maravillosa. El o los dormitorios balconean sobre la planta baja y siempre que esto sea posible, se aprovecha una pared para cubrirla de ventanales que van del piso al techo, que dejan entrar a raudales la luz solar y proporcionan vistas panorámicas magníficas.

Dúplex de plantas invertidas

Los dúplex de plantas invertidas son aquellos a los cuales se entra por la planta superior, que suelen tener sus áreas sociales y cocina también en ese piso y cuyos dormitorios se encuentran situados en la planta de abajo. La distribución es muy similar a la de sus parientes más tradicionales, sólo que al revés. Dúplex multifunción Una ventaja que tienen los dueños de los dúplex es que pueden darle a su departamento o casa una doble función, la de espacio comercial en un piso, junto con su vivienda en el otro piso. Es así como nos encontramos con dúplex que albergan consultorios, oficinas, estudios de arte, galerías, cocinas industriales, talleres, salones de clase, peluquerías e incluso restaurants, bares, bistrós y tiendas de todo tipo. Esto resulta muy conveniente para los dueños, que no tienen que pagar más por el alquiler y que tienen su lugar de trabajo dentro de su misma casa. Adiós al tráfico, al transporte público y demás incomodidades de trabajar lejos de casa.

Dúplex con terraza

En algunos casos el dúplex tiene el área de la vivienda concentrada en una sola planta, esto es living, comedor, dormitorio, cocina, sala de estar, baños y dormitorios, como cualquier departamento de un piso, pero cuenta con una terraza o jardín en la planta superior al que se accede por escalera. La posibilidad de contar con un espacio exterior de estas magnitudes siempre resulta muy atractiva y los dúplex que pueden ofrecer este tipo de amenity, son altamente codiciados. Si el consorcio del edificio o la municipalidad lo permiten, es posible ganar unos metros cubiertos adicionales mediante un cerramiento o la construcción de paredes y techos. La escalera del dúplex La escalera del dúplex se merece un párrafo aparte y por muchas razones. No solamente porque las escaleras por su misma estructura, resultan construcciones con un valor estético valiosísimo, con sus juegos de ángulos, líneas rectas y curvas.

El lugar vacío debajo de las escaleras puede utilizarse con muchísimos fines, desde espacio de guardado, como pequeña home office, para instalar un toilette y pare de contar. Al mismo tiempo los distintos tipos de escaleras sumarán o restarán espacio y atractivo a todo el dúplex. Son muy lindas las escaleras de caracol con sus curvas, muy especialmente las fabricadas en hierro forjado con sus formas caprichosas. También resultan fabulosas las escaleras de madera con barandas embellecidas. Las escaleras modernas le otorgan mucho carácter a un dúplex, ya que algunas parecen esculturas más que escaleras y uno casi se olvida de su función original al ver formas tan artísticas. Como única recomendación, la escalera puede ser un lugar peligroso, así que hay que tener muy en cuenta la seguridad al momento de elegir la que conectará los dos pisos de un dúplex. Hay que recordar que la baranda siempre es importante.