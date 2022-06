si bien seguramente la manera de utilizarlo es optar por una huerta o disponer de un espacio para reuniones, comidas y momentos agradables al aire libre, lo cierto es que una buena manera de aprovecharlo también es tener un pequeño depósito.

Un espacio para almacenar en un jardín es una gran idea, porque se puede sumar espacio de almacenamiento sin quitar lugar de disfrute en el jardín. Además es un gran recurso si en el mismo jardín tenemos una huerta o elementos con los que trabajamos en el exterior: una gran forma de tener el exterior ordenado y siempre impecable es disponer de un depósito allí mismo.

Materiales

A menos que tengamos un espacio techado, el depósito de jardín deberá ser de un material resistente a las agresiones climáticas, tanto el sol, el viento como la lluvia suele afectar ciertos materiales que no están diseñados para el exterior y reduce su vida útil significativamente. Por eso, si nuestro depósito está en contacto directo con el exterior lo mejor será crear uno de metal, chapa, o de plástico, de madera también pero debemos atender a los tratamientos necesarios para que resista el clima. Por supuesto que podemos crear nuestro depósito nosotros mismos, pero si queremos asegurarnos uno que resista y sea duradero, lo mejor será comprar uno especialmente diseñado para el jardín o contratar un especialista que, en función a nuestras expectativas y el uso que le demos, diseñe y construya el que mejor nos convenga.

Diseño

En función del uso que le vayamos a dar elegiremos el diseño. Debemos tener en cuenta si lo utilizaremos para herramientas grandes, para guardar materiales de trabajo del jardín o si simplemente almacenamos objetos que ya en casa no entran. Un detalle que nunca debemos olvidar es el sistema de seguridad, especialmente si solemos ausentarnos de la casa por largo tiempo y también el tema de la conexión eléctrica porque un depósito debe tener buena iluminación para que su uso sea productivo y funcional. Si trabajamos en casa, y podemos, disponer de un espacio de trabajo en el depósito o un espacio techado es muy funcional, podemos tener una mesa plegable para utilizar cuando trabajamos en el exterior, sectorizar el trabajo exterior es una manera no sólo de mantener la limpieza en casa, sino también de mantener las herramientas ordenadas, ya que no la paseamos por toda la casa cuando trabajamos.