Decoración para disfrutar del patio

El patio de una casa es la conexión al exterior que tanto amamos, que nuestro departamento o nuestra casa tenga patio sin dudas es una ventaja porque significa tener un ambiente más, un ambiente que podemos utilizar como más nos guste y si le sumamos que ese lugar tiene conexión al exterior, su decoración lo puede transformar en un lugar mágico.

Hay patio para todos los gustos pero si algo tienen en común es que podemos transformarlo en un pequeño rincón lleno de naturaleza, tengamos un patio con jardín o no, mucha o poca iluminación, la manera de vivir nuestro patio marcará cómo será su decoración. La decoración de un patio es importante porque evitará que este quede olvidado y se transforme de a poco en un depósito de cosas que no utilizamos.

Los básicos

Si bien el modo de vivir el patio definirá cómo lo decoramos, ciertos clásicos son casi obligados a la hora de embellecerlo, porque son necesarios en cierto punto y además porque contribuyen a disfrutarlo. Algo que para algunos es obvio pero no siempre se encuentran en los patios son las plantas, llenar de verde el espacio que nos conecta al exterior es un gran acierto, porque las plantas no sólo le dan un aire tropical al patio sino porque trae muchos beneficios al ambiente, limpian el aire, en verano contribuyen a crear ambientes más frescos, y si elegimos una mini huerta, nuestras comidas quedarán mucho más rica. Otra parada obligada a la hora de diseñar nuestro patio es una mesa con sillas, puede ser grande o pequeña, muchas sillas para una gran comida o simplemente dos reposeras son una invitación a pasar tiempo allí y te aseguramos que no te arrepentirás.

No hay excusas: hay que llenar de verde nuestro patio

Cuando se trata de decorar la casa, si la cuestión presupuestaria viene un poco limitada, suele suceder que ese rincón de la casa es el último en el que se invierte dinero. Si bien nuestros objetivos en el patio pueden llevar cierto tiempo, siempre podemos hacer algo por él. En primer lugar una de las mejores decisiones es llenar de verde, en macetas, pequeños canteros, en la pared, o incluso viejos recipientes reciclados suele ser una forma muy canchera y moderna de darle un toque de vida a nuestro patio. Lo principal es asesorarnos bien antes de adquirir plantas, qué especies son las que más nos convienen en función del suelo, de la iluminación natural que reciben y, por supuesto, del clima donde nos encontramos. De esta manera nos aseguramos que nuestras plantas sobrevivan a pesar del cambio de estaciones, además de requerir un más fácil mantenimiento.

Detalles para todos los gustos

Así como cada ambiente de la casa tiene su estilo, el patio también lo tiene, empezando por los muebles podemos crear un estilo más colonial, minimalista o moderno, las infinidades de materiales hacen de los muebles para exterior elementos muy diversos, los diseños innovadores están a la orden del día, no sólo para embellecer el patio sino también para facilitarnos su ambientación y utilización. Por eso es bueno asesorarse con profesionales para conocer los últimos materiales, las formas de crear paredes verdes, poner plantas donde antes creíamos imposibles y aprovechar así hasta el patio más pequeño. Muchas veces una buena inversión es contratar un paisajista o diseñador que nos oriente y diseñe nuestro patio o jardín para luego, una vez armado, mantenerlo nosotros, lo cual será muy fácil si sabemos qué es lo que buscamos de un patio.

Conexión

Recordemos que un patio es una parte de la casa que se encuentra al aire libre, aunque la botánica no sea nuestro mayor hobby, es necesario que las plantas se hagan presente, especialmente si vivimos en ciudades donde la conexión con la naturaleza muchas veces se va perdiendo. Podemos elegir especies que no necesitan mucho mantenimiento, apenas un poco de riego y serán capaces de sobrevivir y darle vida al patio. Las ventajas de las plantas en cualquier ambiente son muchas, desde la purificación del aire hasta el rico perfume que muchas plantas brindan.

Un patio útil

Por supuesto que no todo es plantas y verde, si preferimos, podemos utilizar el patio como lugar extra de almacenamiento, los depósitos de exteriores son simples de diseñar y construir y representan una gran ventaja si vivimos en un pequeño departamento. Basta poder organizar bien el espacio disponible y habremos ganado espacio para almacenar desde herramientas que utilizamos en el patio hasta elementos que utilizamos poco pero necesitamos tener. De la misma manera en que armamos un depósito también podemos optar por un lavadero, en este caso debemos atender a las instalaciones eléctricas y las cañerías, antes de elegir el lugar un experto será quien nos diga en qué rincón conviene diseñarlo en función a las instalaciones ya existentes, para poder facilitar el trabajo sin tener que hacer grandes refacciones más que las necesarias.

Esa división que se pierde

El patio de una casa suele caracterizarse por tener la comodidad de un ambiente interior con la ventaja de disfrutar el aire exterior. En caso que amemos esa combinación existen sistemas de cerramientos que son ideales para poder armar un ambiente en el patio sin preocuparnos si llueve o hay sol, porque nos crean construcciones que se abren y se cierran a gusto nuestro, permitiendo así disfrutar de esos ambientes con la comodidad de los mejores muebles, sin necesidad de sacar y entrar cada día los muebles y lograr así una extensión de nuestra casa más que encantadora.