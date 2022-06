Decoración de livings: ambienta espacios

Nuestra casa es nuestro templo, es el lugar al que volvemos y nos sentimos bien, no necesitamos más que estar allí para sentir bienestar y confort, por eso la decoración que elijamos va a ser parte fundamental de las sensaciones que vivimos cuando entramos a nuestra casa y la habitamos. Cada ambiente posee un estilo y una finalidad propia pero todos tienen algo en común: son ambientes creados por nosotros con objetos que nos gustan y nos inspiran y, por supuesto, el living no es la excepción, de hecho es uno de los ambientes que más nos inspira a la hora de decorar, porque es un ambiente que utilizamos cuando estamos en soledad para descansar o pasar un buen rato, pero también para compartir, es el centro de reuniones e incluso comidas y películas.

Por todo esto creemos que la decoración de livings puede llegar a ser un gran desafío que, bien resuelto, nos brinda un cómodo espacio de inspiración y armonía, que nos dan ganas de disfrutar y compartir.

Un espacio para compartir

Decorar el living puede parecer cosa fácil pero lo cierto es que, moviéndonos de lo clásico, podemos crear un espacio que encante y sea innovador. El living suele ser el espacio central de nuestra casa, si bien no en cuestiones de su ubicación en el plano, sino en cuestiones de utilidad y funcionalidad, es un espacio que utilizamos muy seguido, estemos solo, en familia o con amigos y muchas veces se convierte en un área de paso, es decir que es frecuentada muchas veces al día. Su decoración no es un detalle, la forma en que lo decoramos puede incidir en cómo lo utilizamos y disfrutamos y, por supuesto, ésto depende de cómo nos gusta vivir el living.

La decoración que crea el ambiente

Como en toda habitación la decoración dice mucho de nosotros y también nos predispone. El living es ese lugar por excelencia donde decidimos mostrar lo que más queremos, lo que amamos y más nos gusta estéticamente, por eso es importante pensar en la decoración y el estilo que queremos darle antes de empezar a colocar todas las imágenes, adornos, muebles y fotos que más nos gustan. Pensar en cómo utilizamos el living y, en función de eso, cómo nos queremos sentir cuando estamos allí, es de gran ayuda, no es lo mismo utilizar el living como sala de tele, que como centro de reunión con amigos, como lugar de relax o incluso hay quienes lo utilizan para trabajar desde casa con una computadora. En función a cómo lo utilizamos vamos a elegir los colores para decorar, los muebles e incluso la decoración. También debemos tener en cuenta las condiciones de espacio e iluminación, muchas veces podemos tener en mente un estilo de decoración que no favorece al tipo de living, entonces debemos cambiar de rumbo y adaptarlo, para esto un diseñador es la mejor solución, ellos saben cómo adaptar nuestras preferencias al espacio disponible, los colores y la iluminación, resaltando las ventajas del living y adaptando sus puntos débiles para que nos sean funcionales.

Un living que cumpla nuestras expectativas

Si la decoración no es nuestra pasión no tenemos por qué estar condenados a vivir en una casa que no nos inspire, los diseñadores, ambientadores y decoradores están acá para ayudarnos. Si no sabemos por dónde empezar, un gran inicio puede ser contratar a un experto, con una reunión previa en el living a decorar, charla de por medio, se fijan los objetivos, el presupuesto que queremos destinar y qué muebles podemos conservar o descartar, recordemos que (elijamos el estilo que elijamos) los muebles se pueden refaccionar y renovar, éstos están de última moda y la verdad que es un gran recurso. Tener la mirada de un experto es una gran ventaja ya que ellos están acostumbrados a saber captar lo que queremos y ajustarlos al living existente, mostrándonos las opciones posibles y viendo más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados, combinaciones de colores y de estilos a las que tal vez solos no nos animamos, de la mano de un experto, nos aseguramos que nuestro living se vea como de película en nuestra propia casa.

Estilos y colores

Tener en cuenta los estilos que más nos gusta como primer paso para decorar es de gran ayuda, por supuesto que no debemos limitarnos a que cada centímetro de nuestro living marque ese estilo, sino que diferentes estilos se pueden mezclar, la construcción puede ser industrial pero con muebles modernos o escandinavos, un departamento moderno con muebles vintage, o incluso más. Las opciones son muchas, debemos dejar volar nuestra imaginación para ver las posibilidades que se nos abren y saber ver cuáles son las que mejor van con nuestra casa. Lo mismo pasa con los colores, si bien los clásicos nunca fallan, podemos generar gran protagonismo de la mano de los colores vibrantes, generar mediante un color el foco de atención de la sala, un estado de ánimo o incluso la sensación de que nuestro living es más amplio, más cálido o natural.

Generalmente se utilizan colores neutros de base para luego, a través de muebles, alguna pared o incluso pequeños detalles, generar contrastes y, con ellos, darle un toque de vida al living. Si no tenemos grandes muebles o elementos decorativos, el color suele ser un gran recurso, y moderno.