Decoración de habitaciones: ¿qué debemos tomar en cuenta?

La decoración de habitaciones es tanto un arte como una ciencia. Decimos que es un arte porque requiere de sensibilidad artística para lograr que ciertos espacios se sientan vivos y transmitan la esencia y la personalidad de las personas que lo habitan. También es una ciencia porque hay una serie de consideraciones técnicas que es indispensable tener en cuenta o nos encontraremos con ambientes que exuden arte y creatividad, pero en los cuales aspectos como las medidas, el balance entre los muebles y los espacios vacíos y la funcionalidad y practicidad en general brillen por su ausencia. Logrando un equilibrio entre la parte artística y la parte técnica, de seguro la decoración de habitaciones resultará en espacios muy logrados y conjuntos armónicos que resulten invitadores y agradables para quienes los habitan y también para quienes los visitan. Y es que nuestra casa debería ser una prioridad en cuanto a nuestro presupuesto y a nuestra necesidad de convertirla en el lugar más cómodo y más atractivo posible. Nada hay más desagradable que sentirnos oprimidos en nuestra propia casa y que en lugar de ansiar el momento de terminar un día duro de trabajo y volver a nuestro refugio, más bien estemos buscando cualquier excusa para salir de casa y permanecer todas las horas que podamos lejos de ella.

Esto sucede cuando no logramos convertir nuestros ambientes en un verdadero hogar. Por supuesto que mantener una casa en buen estado no es fácil ni barato, aunque tampoco es tan complicado. Quizás antes de pensar en cambiar el auto este año, podemos hacer pequeñas inversiones que contribuyan a que nuestra casa esté en renovación constante y tener la capacidad económica de invertir algo de dinero en la decoración de habitaciones cuando nos demos cuenta de que empezamos a aburrirnos de nuestros ambientes o los notamos gastados y deslucidos. Cada espacio tiene funciones y necesidades distintas y es por ello que debemos aprender a decorar cada uno de acuerdo a ellas, so pena de encontrarnos con habitaciones incómodas, que no cumple con los aspectos prácticos que son su razón de ser. La decoración de habitaciones aplicada a cada ambiente es en el fondo, simplemente cuestión de sentido común. Otra pregunta frecuente es si la decoración de habitaciones debe tener un tema común aplicado a toda la casa o si cada ambiente debe mantener si sello único. No hay reglas rígidas en este sentido, aunque sí es cierto que cada vez más nos encontramos con plantas y ambientes integrados, por lo cual se recomienda al menos un mínimo de cohesión. Esto no quiere decir que la decoración de habitaciones debe convertirse en una especie de autocracia que replique estilos y tendencias en todos y cada uno de nuestros ambientes.

Decoración de habitaciones: la cocina

Uno de los ambientes con funciones más específicas en toda nuestra casa. O quizás deberíamos decir con multifunciones, ya que la cocina abarca mucho más que sólo cocinar. Cuando hablamos de la decoración de habitaciones enfocándonos en la cocina, debemos pensar que es un ambiente donde se requiere mucho espacio de guardado, electrodomésticos que requieren de instalaciones eléctricas, de gas y de agua y que además tienen un gran tamaño, como la heladera, la cocina, el horno, el lavaplatos y multitud de aparatos más chicos como licuadoras, batidoras, tostadoras, pavas eléctricas, cafeteras, y pare usted de contar. La cocina además requiere una limpieza mucho más exhaustiva que otros ambientes y eso también debemos considerarlo y no podemos olvidarnos de la superficie de trabajo, barras, islas o mesadas o incluso un comedor de diario si el espacio lo permite. Cuando la habitación que decoramos es la cocina, el espacio vertical resulta tan importante como el horizontal ya que seguramente lo cubriremos de alacenas y estantes donde necesitamos guardar cacerolas, sartenes, vajilla, cubertería, vasos, copas, comida, especies y una multitud de utensilios.

La decoración de habitaciones tiene en cuenta todo lo anterior y se encuentran soluciones a los distintos problemas que plantea el espacio, como un piso resistente al agua y al calor, que sea fácil de limpiar, revestimiento en las paredes próximas a la bacha y las hornallas, para proteger la pared y la pintura de las salpicaduras, superficies de trabajo resistentes, que necesiten un tratamiento mínimo y conjugar todas estas variables para que la cocina sea no solamente un lugar multifuncional a la par de acogedor y agradable, en el cual la familia se reúna varias veces al día.

Decoración de habitaciones: nociones generales

La decoración de habitaciones no solamente implica la compra de muebles, sino también la incorporación de adornos, objetos artísticos, tecnología, cortinas y por supuesto la paleta y la iluminación. En la cocina y los baños se utilizarán luces blancas, que son mejores cuando necesitamos ver bien lo que estamos haciendo, mientras que en los dormitorios y áreas sociales, la luz amarilla es la más acogedora y relajante. Los colores transmiten emociones, así que deben ser elegidos cuidadosamente para no terminar con un dormitorio en el que nos es imposible dormir por sus tonos demasiado brillantes o un espacio de trabajo que nos incite más bien al sueño y a la relajación. Los objetos decorativos, por su parte, reflejarán mucho de nuestra historia, viajes, vivencias, gustos y personalidad. Elementos artísticos como cuadros o esculturas constituyen parte de la decoración de habitaciones y son el toque final que hará de una ambiente un lugar memorable.

Decoración de habitaciones: el comedor

Cuando hablamos del comedor, este puede ser un espacio independiente o como es cada vez más frecuente estar integrado con el living, la cocina o con ambos ambientes. Dependiendo de esto la decoración de habitaciones tendrá un tema o paleta más bien común o que variará de espacio a espacio. El comedor necesitará de un juego de mesa y sillas que sean capaces de albergar a todos los miembros de la familia y a invitados cuando esto sea necesario. Dependiendo del espacio podremos elegir mesas redondas, rectangulares o cuadradas. Las mesas extensibles pueden ser una idea genial.

Decoración de habitaciones: el living

El living es el espacio social por excelencia, así que a la hora de decorarlo, que sea invitador y atractivo tanto para nosotros como para nuestras visitas es vital. Sillones y sofás cómodos, mesa ratona y mesas de arrime y una iluminación acogedora son toda variables que dentro de la decoración de habitaciones harán del living el espacio fabuloso que queremos crear. Cada vez es más común incorporar televisiones en este espacio y existen muebles o bibliotecas muy atractivos creados para este fin.

Decoración de habitaciones: los dormitorios

Los dormitorios son espacios muy personales que deben estar en armonía con quien los ocupa. De esta forma la decoración de habitaciones que están destinadas al descanso debe constar de camas cómodas, una paleta en tonalidades más bien tranquilizadoras que faciliten el descanso y la relajación y un placard o área de vestidor.

Decoración de habitaciones: los baños

Aunque a veces los pasemos por alto, existen grandes decisiones que deben tomarse en la decoración de baños. Desde el revestimiento de pisos y paredes y sus colores, las piezas de baño, los espejos, los grifos, la bañadera o la ducha, estos espacio pueden estar tan bien decorados como cualquier living.