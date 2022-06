Decoración de cuartos: al 100%

Espacio íntimo por excelencia, el dormitorio es un lugar de descanso, quizás el más cómodo y personal de una casa. Su decoración debe responder, en cierta medida, a nuestros gustos o personalidad. Si buscás ideas sobre decoración de cuartos y porque es un lugar que merece mucho respeto, en este artículo te damos algunos tips para mejorar ese espacio al 100% y que parezca como nuevo. Escogé el estilo que más te convenza y animate la cambiar la imagen de tu hogar, con estos consejos de decoración de cuartos. Ideas sencillas, que hasta las podés llegar a hacer con tus propias manos. ¡Tomá nota!

Decoración de cuartos: lo que tenés que saber

Llenar de personalidad y carácter un cuarto no es tarea sencilla. Sin embargo, con estos consejos, podemos ayudarte y animarte a que le cambies la imagen. Antes de comenzar con una transformación es muy importante que mires tu espacio y te hagas algunas preguntas: ¿cuáles son tus necesidades?, ¿qué le cambiarías?, ¿cuánto puedo gastar?, ¿qué cosas ya no me sirven? Esa serie de preguntas te pueden ayudar a tomar algunas decisiones. Un punto muy importante es ajustarte a las dimensiones del espacio. Es decir, quizás nos encantaría tener un cuarto en suite, pero las dimensiones de nuestro espacio no son tan generosas. Otro dato no menos importante es el presupuesto. A veces queremos hacer cosas que se escapan a nuestro bolsillo. Para no entrar en números rojo, hacé bien las cuentas. Existen varios trucos de decoración de cuartos que no son costosos y hasta los podés hacer con tus propias manos. ¿Con muchos muebles? ¿con pocos? ¿para trabajar? La decoración de cuartos para que sea efectiva tiene que responder a las necesidades de sus ocupantes. Es decir, si sos una persona que no pasa mucho tiempo en esa zona de la casa y no la necesita más que para dormir, quizás una cama súper cómoda es la mejor opción. En cambio, si trabajas desde tu casa, y el dormitorio es el lugar ideal para concentrarte, quizás, podés diseñar un pequeño espacio de trabajo. ¡Tengo varias cosas que estorban! Es muy común que con el correr de los años vayas sumando cosas innecesarias. Desde una silla a un accesorio pasando por un viejo cuadro o una alfombra en mal estado, a veces, esos viejos objetos están allí, juntando polvo e interviniendo en la decoración de cuartos, comedores, cocinas y baños. Acumular sin necesidad, es una máxima que se debe evitar. El dormitorio no es una excepción, entonces, antes de comenzar una remodelación mirá lo que hay a tu alrededor y regalá lo que ya no usás.

Limpieza y orden: una clave en la decoración de cuartos

La limpieza y el orden son una de las tantas claves que tenés que tener en la decoración de cuartos y cualquier otro rincón de tu hogar. Muchas veces el resultado puede llegar a sorprenderte y hasta, quizás, no reconozcas tu vieja habitación. Limpiar y ordenar una habitación, hace que el espacio cobre vida, sea mucho más saludable y se llene energía. La limpieza y el orden también puede asegurarse con una mejor distribución de los espacios y un acertado diseño de decoración. Incluir organizadores o repisas, en distintos puntos de tu cuarto, puede mejorar la organización de tu dormitorio y hacerlo hasta más amplio de lo que pensabas. ¡Con ideas funcionales, la racionalización del espacio está garantizada!

Colores para tu cuarto

La decoración de cuartos, baños, cocinas u otros espacios se puede resolver de una forma muy rápida y económica: cambiando el color de los acabados. Podés pintar las pared de otro color y cambiar un poco la onda del lugar. Con poco se puede lograr mucho y la pintura es un excelente vehículo para lograrlo. Para que no caigas en una indecisión interminable, tené en cuenta estos tips: cuarto pequeño: colores claros, cuarto amplios: tonos un poco más obscuros. El color blanco nunca falla. Si tu cuarto no cuenta con una iluminación natural adecuada, te asegura luminosidad y amplitud. Combinar colores no es tan sencillo, usá una paleta de colores y definí cuáles serán los primarios y secundarios. ¿Una atmósfera natural o cálida? Si te inclinás por el primero con verde, marrón o arena podés llegar a tener muy buenos resultados. Si preferís que tu cuarto se vea cálido, lo mejor es guiarte por tonos rojos, naranjas o amarillos. Eso sí… el color que decidás tiene que combinar con el resto de los elementos que se encuentran en la habitación.

Para la decoración de cuartos, nada mejor que nuevos acabados

Además del nuevo color en las paredes, también podés ir un poco más allá y, si tu presupuesto lo permite, cambiar el piso de cuarto e intervenir con un falso plafón el techo y bajarlo uno metros. Las opciones de decoración en cuartos son numerosas. Todo depende de gustos y las dimensiones del espacio. Un piso de madera flotante es perfecto si querés un dormitorio íntimo, cálido y moderno. Si te gusta el estilo industrial y tu cuarto es amplio, la mejor opción puede llegar a ser una luminosa superficie de cemento pulido. Una onda más vintage la podés conseguir con baldosas hidráulicas. En el techo también podés un jugar un poco. Los plafones iluminados para decorar cuartos, cocinas y comedores, sin duda, están de moda y suman un aire muy moderno. En las paredes, además de cambiar el color, también podés colocar algún detalle en madera o piedra. Las repisas son fáciles de hacer y bastante económicas. Si no te querés gastar mucho dinero; usá vinilos decorativos. Existen modelos muy originales y suman una cuota muy fresca e informal.

¿Decoración de cuartos? Muebles y accesorios que no pueden faltar

En un cuarto algunas piezas de mobiliario son indispensables. Independientemente de una cómoda cama o colchón, una pequeña mesa de luz o una lámpara, también es fundamental contar con espacio de guardado. Ya sea un closet diseñado a medida o un majestuoso vestidor, con varios nichos, el lugar para guardar la ropa y los zapatos: no puede faltar. Por otro lado, algunos accesorios como cuadros, portarretratos u obras de arte pueden embellecer tu cuarto con un estilo muy particular. Finalmente no olvidés incluir plantas, almohadones, alfombras y quizás alguna que otra pieza de diseño.