Decoración de casas: conociendo más estilos decorativos

Conocemos la decoración de casas como una disciplina multifacética en la cual la creatividad van de la mano con las soluciones técnicas que se aplican dentro de una estructura para diseñar un ambiente interior. Las soluciones brindadas por la decoración de casas deben ser funcionales y orientadas a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes, a la par de ser estéticamente atractivas. La de decorador es una profesión que trae infinitas satisfacciones, como toda actividad que tenga una parte creativa y artística. Al mismo tiempo se requiere de un estudio de los aspectos técnicos, lo cual complementa maravillosamente bien ambas vertientes. Para que la decoración de casas se convierta al mismo tiempo en una ciencia y en un arte que resulte en regalarle bienestar y una calidad de vida más alta a los clientes, el decorador deberá equilibrar su capacidad más bien científica con la sensibilidad propia de todos los artistas. Cuando la decoración de casas cumple su cometido el resultado son ambientes interiores invitadores y acogedores, de esos que no queremos dejar nunca. La decoración de casas bien lograda es capaz de crear atmósferas en las cuales la gente se siente bien sin poder explicar por qué. Esto se debe entre otras cosas, a un correcto entendimiento de la forma en la que funciona la energía y la forma en la que esta se desplaza en nuestros ambientes. La decoración de casas no se basa en un solo estilo o en una sola disciplina. Se pueden integrar nociones de feng shui, por ejemplo, con un estilo shabby chic que sea más acorde con el estilo de la persona que habitará finalmente los ambientes. O se puede jugar con estilos prácticamente opuestos, como el rústico y el moderno y crear un equilibrio interesantísimo.

Decoración de casas: dónde buscar nuevas ideas

Hoy en día internet se ha convertido en el atajo más eficiente para encontrar una cantidad gigantesca de información. Claro que para decantar tanta data, no es mala idea hacer algún que otro curso de decoración de casas, para poder tener la orientación de un profesional, al menos en las etapas iniciales. Por supuesto hay muchísima bibliografía del tema que también podemos consultar, pero volviendo a internet, la muchas presentaciones que tienen la información en la red, la convierte en una maestra maravillosa de todos los oficios. En el caso específico de la decoración de casas, existen infinidad de tutoriales, muchos de ellos en video sobre todos los aspectos de esta disciplina, incluyendo cantidades industriales del estilo “hágalo usted mismo” o “DIY”. Muchas páginas web concebidas como magazines online como homify, se han dado a la tarea de educar y al mismo tiempo conectar clientes con profesionales de todas las áreas de la arquitectura, diseño de interiores y decoración de casas. Así que armemos unas cuantas carpetas en el escritorio, porque internet está inundada de ideas y de explicaciones que nos ayudarán a ampliar nuestro criterio y a replicar soluciones que de otra forma jamás se nos habrían ocurrido.

Decoración de casas: atreviéndose al vintage

El estilo vintage es tremendamente popular en la decoración de casas. Se considera vintage a cualquier objeto, pieza o prenda de ropa que tenga más de 30 años (algunos expertos incluso afirman que debe tener más de 50) y menos de 100. En cambio, se considera una antigüedad cuando un objeto tiene más de 100 años. Para que una pieza vintage tenga valor real, debe representar a la época en la que fue fabricada, haciéndonos evocarla inmediatamente y sin posibilidad de error. Objetos sosos, que no podrían ser clasificados en el estilo de la la década que los vio nacer no serían piezas muy codiciadas para un experto en este estilo decorativo. Pasa con frecuencia que los fabricantes detectan este tipo de tendencias y buscan emularla, fabricando muebles nuevos que parecieran hechos en los años 40, por ejemplo. Suelen ser mucho más baratos que los originales, pero no se consideran vintage genuino. La palabra en francés significa cosecha y el término es apropiado ya que como sabemos, el buen vino mejora con los años. De ahí que este estilo reciba este nombre tan peculiar. Otra de las características que convierten a las piezas vintage en objetos de deseo es que se fabricaron con materiales y técnicas que ya no se encuentran ni se usan. La mejor prueba de su calidad es que hayan resistido el paso del tiempo prácticamente intactas, lo cual no es poca cosa. Existen hoy en día muchísimas tiendas especializadas, muchas de ellas con una buena oferta online donde podemos encontrar algo que se convierta en una pieza clave del decorado de casa. Otros lugares donde podemos encontrar verdaderas joyas es en los mercados de pulgas y en las ferias americanas. Si han decidido adoptar este estilo no dejen de visitarlos. Es un estilo esencialmente caprichoso y muy divertido y salir a la caza del nuevo mueble o adorno es una tarea súper estimulante y entretenida. Una vez que terminen de leer esta nota y vean las fotos, ya estarán listos para lanzarse a la búsqueda de objetos vintage que le dan a la decoración de casas un aire muchísimo más interesante e imaginativo.

Decoración de casas: el encanto del estilo shabby chic

El estilo que conocemos como shabby chic, reúne varios elementos para lograr una estética atemporal y muy, pero muy femenina que resulta ideal en la decoración de casas. Obtiene su nombre de la incorporación de muebles, tapizados y géneros que dan la sensación de estar gastados o desvaídos con el fin de que parezcan antigüedades.Este estilo engloba varias subcategorías llamadas cottage chic, beach cottage chic, French country y Gustavian (nórdico). El shabby chic tiene un aire decididamente campestre, la paleta utiliza muchos tonos de blanco a beige y pasteles. Las piezas del mobiliario y los adornos suelen comprarse en tiendas de antigüedades, aunque es cierto que a medida que la popularidad de este estilo crecía, algunas tiendas empezaron a fabricar muebles tipo antiguos y a usar técnicas para que parecieran viejos y gastados. Las rosas, querubines, guirnaldas, candelabros, vajillas y manteles, estampados franceses proliferan, ya que como dijimos antes, el shabby chic es un estilo esencialmente femenino. El término le pertenece a la revista americana The World Interiors, que lo acuñó en los años 80. Durante la siguiente década, el shabby chic causó furor y se popularizó hasta convertirse en el referente que es aún en nuestros días. Este estilo de decoración de casas resulta tan caprichoso como encantador.