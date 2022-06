Cuadros para cocina: ¡Renová tu cocina!

¡Cuadros para cocina para renovar tu cocina!

Comentaremos en esta nota los mejores consejos para decorar nuestra cocina con cuadros e intentaremos resolver las dudas más frecuentes que surgen a la hora de elegir o colocar nuestros cuadros algunas preguntas basicas: ¿a qué altura colocar los cuadros?, ¿qué separación dejar en los trípticos?, ¿cómo colocar los cuadros en la cocina? ¿cómo hacer una composición con varios cuadros? ¿ que cuadros elegir?… Son algunas de preguntas mas habituales que se nos plantea a la hora de la planificación y elección de los cuadros para decorar nuestra cocina. Una forma practica de renovar espacios en tu casa es a través de cuadros.

Ademas de la colocación de accesorios de decoración y revestimientos, es muy común darle un aspecto más renovado a tu cocina con el uso de cuadros, especialmente cuando no queremos remodelaciones costosas o prolongadas, no hace falta tantos cambios para colocar un cuadro y que le de un nuevo aire a nuestra cocina. A veces estos espacios al tanto usarlos nos genera un sentimiento de que hace años que es asi, de que ya quedo absoleta o aburrida, sin duda es uno de los espacios que más utilizamos debido a las múltiples actividades que desarrollamos en ella. Desde cocinar y almacenar alimentos, hasta almorzar y cenar en familia o con amigos. Queremos que sea funcional, acogedora, amplia, iluminada, organizada y un sinfín de otras características de igual importancia. Simbólicamente el comedor y la cocina son el corazón de la vivienda; representan la familia, la tradición y la cultura. A través del arte de cocinar y de saborear recetas nos trasladamos a nuestra infancia y a momentos compartidos junto al cariño de nuestros padres y abuelos.

La cocina nos define y siempre va cambiando junto a nuestras necesidades y gustos. Y como cada vez más estamos mas inquietos y queremos nuevos cambios vamos a ver alternativas: Vamos a comentarles un poco más acerca de estos tips creativos e ingeniosos para renovar nuestra cocina. Colocar un cuadro con pizzaron, es una alternativa muy usada en la cocina y ahora mucho en programas de cocina, no se sabe muy bien porque pero esta combinacion de pizzarones con los espacio de cocina funcionan muy bien, ademas de ser muy utiles a la hora de anotar recetas de cocina, listas de supermercado y compras; notas personales que siempre dan vuelta por la casa y muchas veces las perdemos o terminan pegadas en la heladera. Ademas de jugar con frases inspiradoras, con menues de recetas que cocinemos ese dia para amigos o para la familia. Utilizar Cuadros con muchos colores fuertes: Otro consejo creativo para decorar nuestra cocina es acompañar el espíritu alegre de cocinar, utilizando colores cálidos y luminosos. Ideales para lograr armonizar el diseño general y dejar volar la creatividad, no hay limites a la hora de usar colores, ademas si no nos gusta, le cambiamos la foto o dibujo al cuadro y chau.

Para cortar con lo frio de una cocina, un cuadro con nuestro artista preferido de musica o nuestro actor favorito en muchos colores nos dara mucha diversión a nuestra cocina, llamara la atención de nuestros invitados, y nos contagiara la frescura de los colores en nuestras vidas. Se usa imagenes de fotografias de alta resolución, la naturaleza nos regala muchos colores para inspirarnos en nuestras imagenes, un fondo de selva o un camino hacia la playa, el ocaso en el mar, muchas imagenes con colores fuertes pueden darle un poco de vida a nuestra cocina. lo bueno de poder usar cuadros, es que podremos cambiar en futuro tanto su posición y ubicación en la cocina, como cambiarle la imagen que lleva dentro del cuadro, pudiendo cambiar los motivos cuantos veces uno quiera, para representar diferentes diferentes epocas del año, cumpleaños.

Un cuadro nos permitira cambiar la fotografia cuantas veces uno quiera, sin tener que romper nada, Renovar en un dia es posible. Compilar cuadros, es algo muy utilizado, acompañar un cuadro con otro, hacer una buena combinación nos permitira que la renovación de nuestra cocina sea aun mas fuerte, mas impactante. Tener en cuenta La altura Una regla básica en distribución de cuadros es mantenerlos a la altura del observador, al nivel de los ojos. Colgar los cuadros demasiado altos forzando el punto de vista no es una buena opción. Se dice que la mejor forma de disfrutar un cuadro es cuando se lo ve desde una posición sentado. Si se lo coloca muy alto puede parecer que esta flotando, en poca relación con el ambiente. Tener en cuenta La línea imaginaria La altura de cuadros en una habitación debe guardar cierta coherencia. Se debería poder trazar una línea imaginaria que cruce al medio de todos los cuadros. Salvo si se quiere lograr un efecto particular, los cuadros tiene que permanecer todos ellos a una altura promedio del suelo. Antes de colgar los cuadros, ponlos en el piso, en frente de la pared donde piensas colgarlos. Decide si se verán bien en esa pared o no, y muevelos como sea necesario. Si piensas colgar varias piezas en grupo, ordénalas en el piso hasta que encuentres el mejor arreglo.

Haz plantillas de cada marco con papel de diario. Si no tienes papel de diario, puedes usar cinta de pintor. Los cuadros visten las paredes, aportan personalidad y proporcionan un recurso destacado entre los diferentes elementos de la decoración. Son útiles para reforzar el estilo decorativo y ayudan a crear efectos visuales. Individualmente o en grupos los cuadros mejoran el concepto de la decoración; bien utilizados aportan valor, pero una equivocada distribución en las paredes provoca un molesto impacto visual alterando el conjunto de los elementos decorativos. Para evitar el desorden y saber cómo colgar los cuadros, es importante conocer algunas reglas básicas sobre distribución de cuadros. Para tener siempre en cuenta: Los cuadros captan inmediatamente nuestra atención El tamaño de los cuadros. Colgar los cuadros por áreas No a la galería de arte