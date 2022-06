El patio de una casa es ese espacio que nos conecta con el exterior, una patio grande o pequeño siempre trae beneficios, por eso a la hora de decorar la casa no debemos de olvidarnos de él. Ese espacio al aire libre se puede transformar en el mejor rincón para disfrutar grandes momentos si le damos la oportunidad de la mano de una buena decoración, parte de disfrutar un espacio tiene que ver también en cómo está ambientado, las sensaciones que nos transmite y si nos sentimos cómodos allí, por esa la decoración es de suma importancia.

Imprescindibles Si algo no puede faltar es el verde, tener plantas que adornen el patio y purifiquen el aire es fundamental, más allá de si tenemos césped o no, debemos incorporar plantas en macetas, jardines verticales o una mini huerta porque es el toque que termina de hacer la conexión de nuestra casa con el exterior, es el detalle que nos transporta y nos desconecta cuando apenas ingresamos al patio. Las macetas son una gran herramienta de decoración, si tenemos en cuenta no sólo las formas y colores de las plantas, las macetas podemos transformarlas en elementos decorativos utilizando macetas con formas originales o incluso creando una composición de colores pintándolas. Sea como sea que elijamos incorporar plantas a nuestro patio, de gran ayuda son los decoradores de interiores o paisajistas, sabrán guiarnos hacia lo que más nos conviene en términos de presupuesto, gustos personales y el tiempo que queremos invertir en el cuidado del patio.

¿Qué hago acá?

Al momento de decorar el patio debemos tener en cuenta el uso que le damos, si elegimos ese espacio para pasar el tiempo y desayunar o almorzar debemos reservar un lugar para una mesa y sillas o un sillón y una mesita, en cambio si preferimos utilizarlo para tomar sol, un espacio para reposeras será suficiente. Si el patio es pequeño un gran recurso que podemos aprovechar son las paredes, podemos utilizarlas para colgar plantas o incluso para colgar imágenes, elementos decorativos, o también las herramientas que utilizamos para trabajar con las plantas, colgarlas en la pared no sólo es una forma de aprovechar el espacio sino que también una manera muy original de decorar.

Calidez al exterior

Si buscamos un patio con un ambiente amigable, los almohadones en las sillas o sillones no pueden faltar, por supuesto que debemos atender al clima, si no tenemos espacio donde guardarlos en el patio, debemos entrarlos a la casa cuando llueve, la madera también es un elemento que además de darle un estilo único al patio le suma calidez, canteros de madera para las plantas, mesa o silla de maderas suman elegancia de manera simple. También podemos aprovechar las luces de feria o las navideñas, un toque ideal para las noches de verano en el patio.