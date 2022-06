¿Qué quiere decir “cocina equipada”?

Una cocina equipada, a diferencia de una amoblada, es aquella cocina que además de tener el mobiliario propio de estos ambientes como alacenas, gabinetes, estantes, cajones, mesas y mesadas, también incluye todos los electrodomésticos necesarios para ser completamente funcionales sin necesidad de incorporar ningún otro elemento nuevo.

¿Qué esperar cuando un anuncio dice “cocina equipada”?

Existen distintos grados de “equipamiento” cuando hablamos de una cocina equipada. En anuncios de alquileres temporales o anuales, una cocina equipada contará con hornallas, algún tipo de horno y heladera de seguro. A eso se le suma una vajilla para al menos cuatro personas, una sartén, una cacerola y un utensilio de cada tipo como cucharón para servir o un cuchillo para cortar, amén de la cubertería. Una cocina equipada también debería incluir todo lo necesario para su limpieza como escobas, baldes, etc.

Una cocina equipada más completa

Una cocina equipada en una medida mayor seguramente incluirá electrodomésticos útiles pero no indispensables como cafeteras, licuadoras, tostadoras o batidoras. En términos de electrodomésticos grandes un horno microondas, lavarropas o secarropas podrían ser parte del equipamiento, aunque seguramente esto sería aclarado de antemano, ya que no son aparatos que sean indispensables para cocinar. En la misma tónica podría incluir una mesa de planchar y plancha, pero no es lo más común. En términos de limpieza, una cocina realmente equipada tendría una aspiradora, para una limpieza más rápida y eficiente.

¿Qué necesita una cocina equipada?

Ante el proyecto de completar una cocina equipada es importante tener en cuenta que existen electrodomésticos que son indispensables, como las hornallas, la heladera y un horno. De ahí en adelante podrían considerarse extras, que desde luego elevarían el nivel de la cocina equipada, pero una persona podría cocinar sin ellos fácilmente. Una vajilla completa, con una cubertería que cubra el mismo número de personas que la vajilla se considera parte de una cocina equipada. Lo mismo ocurre con las sartenes y cacerolas, ya que se necesitan a la hora de cocinar cualquier cosa.

Ahorrar equipando la cocina

Una forma inteligente de tener la mejor cocina equipada al menor precio es aprovechar las ofertas en las tiendas de electrodomésticos, especialmente cuando se debe comprar más de uno. Muchas tiendas especializadas pueden hacer rebajas importantes si se compran todos los electrodomésticos en ellas. También las grandes cadenas de supermercados han empezado a vender utensilios de cocina y al afiliarse a sus programas de descuentos se pueden encontrar algunas gangas.