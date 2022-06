Enormes ventajas de las cocinas con isla

Existen varias razones para incorporar barras o islas en la cocina y pasan tanto por lo práctico como por lo estético. La cocina es un espacio esencialmente de trabajo y como tal debe tener todas las facilidades posibles para que cocinar sea realmente un placer y no la pesada obligación que es para muchos de nosotros. Lo cierto es que si el plano y el espacio lo permiten, nuestra vida nunca será igual después de haber probado de primera mano las ventajas de las cocinas con isla. Es difícil encontrar a alguien que haya tenido una cocina con isla y que no la añore después de la mudanza o busque la forma de incorporarla como sea. Las islas en la cocina son la evolución de esos antiguos mesones hechos de madera rústica que servían tanto como para cortar, mezclar o amasar como para reunir a la familia alrededor de la mesa para el desayuno. Tampoco es un secreto que la cocina es uno de los ambientes más magnéticos de casa y que por un motivo u otro las reuniones terminan siempre desarrollándose, al menos en parte, en ellas. Por otro lado cada vez es más común ver cocinas integradas al comedor o incluso al living, en una planta abierta, con lo cual este ambiente va perdiendo cada vez más ese estigma que lo relegaba a un mero lugar de trabajo. Al integrar las cocinas con otros ambientes en casa por lo general se gana un espacio adicional que es ideal para incorporar una isla. Definitivamente este espacio poco a poco va ganando terreno y esto se refleja en el presupuesto que destinamos a la cocina, que se ha convertido en uno de los ambientes más caros de casa, con toda razón. El diseño de cocinas es un arte y la tecnología hace lo suyo para que estos espacios sean cada vez más funcionales y también más atractivos. Las cocinas con isla atraviesan un boom de popularidad pocas veces visto y la razón es que realmente hacen de este ambiente un lugar donde no sólo es mucho más fácil cocinar, sino convierten a la cocina prácticamente en una nueva área social. Así que sin más introducción, pasemos a conocer cuáles son esas enormes ventajas que tienen las cocinas con isla, en comparación con cocinas que no cuentan con ese elemento adicional tan práctico, cómodo y además atractivo.

Ventajas de las cocinas con isla: más superficie de trabajo

La isla como superficie de trabajo nos facilita infinitamente la vida en la cocina. Resulta esencialmente práctica cuando se trata de familias grandes que disfrutan de cocinar juntos, ya que cada uno puede dedicarse a su tarea sin estorbar al otro mientras comparten ratos inolvidables. Cocinar se ha convertido en el hobby de muchas personas que quieren comer bien sin salir de casa y es aquí donde las cocinas con isla permiten que esta tarea sea mucho más fácil y amena. Cuando la superficie de trabajo se encuentra orientada hacia una pared, cortar, mezclar, cocinar, amasar o cualquier otra tarea se convierte en una especie de castigo o penitencia. Cuando podemos sentarnos cómodamente en una isla, dominando con la vista todo el ambiente, cualquier tarea resulta infinitamente más agradable.

Ventajas de las cocinas con isla: mejor ubicación de las hornallas

Otra notable ventaja de las cocinas con isla es poder ubicar en ella las hornallas e incluso el horno. Por su disposición más despejada resulta ideal más que nada para incorporar las hornallas, ya que tenemos mucho más espacio para movernos y hacer maniobras más complicadas como flambear o saltear. El horno puede también ubicarse en la isla o en algún otro lugar de la cocina aunque no es tan vital como las hornallas ya que en él simplemente metemos y sacamos cosas. En este punto no podemos dejar de repetir que las cocinas con isla que incorporan hornallas le permiten al que cocina hacerlo sin estar obligado a mirar a la pared y por ende disfrutar mucho más del proceso. Es importante por supuesto, que el tope de la isla sea de algún material fácil de limpiar que no se dañe por la exposición al calor o las salpicaduras de grasa o salsa. El granito es ideal, así como algunos tipos de madera sumamente resistentes, cerámicas y azulejos sirven para este propósito también y si el presupuesto lo permite, las cocinas con isla de mármol son todo un lujo.

Ventajas de las cocinas con isla: sirven como comedor de diario

Las cocinas con isla pueden incorporar con toda facilidad un comedor de diario. Amén de todos sus usos y utilidades, un comedor de diario hará de la cocina un lugar más acogedor para desayunar o tomar el té sin tener que usar el comedor principal. Es más, en plantas o espacios integrados, la isla de la cocina se ha convertido a veces en el único comedor de la casa uniendo así indivisiblemente el comedor con la cocina, cosa muy moderna y muy canchera. Las cocinas con isla como comedor son mejores a la hora de hacer comidas en casa, ya que los invitados pueden compartir con los anfitriones partes vitales del proceso de cocinar mientras disfrutan un trago o una copa de vino. Este tipo de reuniones suelen ser bastante más divertidas que los eventos más formales y les da a los comensales la posibilidad de participar más activamente e incluso de intercambiar trucos o recetas con los dueños de casa.

Ventajas de las cocinas con isla: más espacio de guardado

Las cocinas con isla son siempre lugares mucho más ordenados debido a ese espacio extra con el que contamos. El lugar para guardado en la cocina es vital, especialmente si somos de los que preferimos mantener los utensilios y la comida expuestos al mínimo. Para ello resulta súper práctico tener cajones que nos ayudarán a mantener la cocina impecable y prolija. Las islas con muchos cajones o estantes nos proveerán de una cantidad enorme de espacio para guardar. Al mismo tiempo su superficie puede servir para tener alineados ordenadamente electrodomésticos más chicos como licuadoras, pavas eléctricas, tostadoras y pare usted de contar. Ventajas de las cocinas con isla: son multifuncionales Las islas en la cocina pueden tener más de una función. Por un lado las cocinas con isla como decíamos más arriba cuentan con una mayor superficie de trabajo y pueden incluir una bacha o enchufes para aparatos eléctricos, amén de hornallas, hornos, lavaplatos automático, etc. Por otro lado podemos extender la isla de la cocina en mesa o mesón con sus respectivos bancos o sillas, lo cual les aportaría a las cocinas con isla un comedor integrado. Recapitulando, podemos resumir que las cocinas con isla contarán con una superficie de trabajo adicional, tendrán la posibilidad de ubicar en la isla hornallas, hornos o bachas para lavar los platos, incorporarán un comedor que puede ser de diario o directamente convertirse en el comedor principal de la casa y dispondrán de muchísimo más espacio de guardado que las cocinas que no cuentan con islas para de esta forma mantener este ambiente ordenado y prolijo sin utensilios, vajilla, vasos, especies e incluso comida a la vista de todos.