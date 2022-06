Casas en venta: ¿qué tener en cuenta?

Cuando comenzamos la búsqueda de casas en venta, ya sea para inversión o para habitarlas, se juntan una serie de variables que deben ser tenidas en cuenta para que la transacción no se traduzca simplemente en un lindo lugar para vivir, sino también en un negocio que valga la pena. No hay que olvidar cuando miramos casas en venta, que lo más probable es que en el futuro nosotros mismos estaremos pensando en la reventa de esa misma propiedad. Siendo así lo más aconsejable es hacer el mejor uso del capital que destinamos a comprar, abocarnos a la tarea de visitar tantas casas en venta como nos sea posible, aunque sepamos de antemano que no funcionan para nosotros, ya que es importante tomar el pulso del mercado inmobiliario en el momento de buscar casas en venta. Una actitud proactiva cuando se está en el proceso de visitar casas en venta puede ser la clave para encontrar la mejor propiedad al mejor precio. No hay necesidad de apoyarse solamente en un agente inmobiliario que nos acercará las casas en venta que están a su disposición pero por eso mismo se tratará de una oferta limitada. También es importante hacer un poco de autoanálisis, ya que al visitar multitud de casas en venta nos daremos cuenta de que alguna de las características que queríamos la vamos a tener que resignar, no existe la propiedad perfecta que llene todas nuestras expectativas, por desgracia. Es acá donde el tema de las reformas podría convertir esa casa en venta en la vivienda de nuestros sueños, mediante un proceso de renovación. En este artículo recorreremos estas y más variables y la mejor forma de lidiar con la búsqueda de las casas en venta que están en el rango de precios deseado.

Monitorear el mercado de las casas en venta

Un paso que a veces pasamos por alto creyendo a pie juntillas lo que nos dicen las firmas inmobiliarias es el de hacer nuestra propia investigación del mercado de las casas en venta, desde el momento mismo en el que empezamos a considerar la compra de una nueva propiedad. Lo cierto es que es vital no solamente conocer el valor del metro cuadrado de las casas en venta en un momento dado, sino también tener una curva confiable de lo que han sido los vaivenes del mercado en los últimos meses y de ser posible en los años más recientes. Con esta información no será mucho más fácil predecir las tendencias del mercado de casas en venta y tomar la mejor decisión que nos asegurará a la larga, el negocio más fructífero. Existen multitud de publicaciones, páginas webs y hasta los clasificados en los periódicos que nos ayudarán a tomarle el pulso al mercado inmobiliario. Nunca está de más consultar con un experto de ser esto posible y preguntarle todo lo que sabe con respecto a las casas en venta en determinadas ciudades o zonas.

Casas en venta: el capital destinado para la compra

Cuando hablamos de una búsqueda de casas en venta, tendremos que destinar un capital que debe cubrir no solamente el valor de la propiedad, sino también el de todos los gastos asociados a la búsqueda de casas en venta y a la transacción en sí, incluyendo impuestos, gastos administrativos, comisiones y en el caso de comprar una casa que requiera de reformas habrá que separar además un presupuesto para la renovación. Existen circunstancias a la hora de comprar una casa en venta que pueden resultar muy ventajosas a la hora de negociar. Tener el capital en mano puede convencer a los dueños de hacer una rebaja importante en el precio de venta. En países con economías inestables, ofrecer el pago en moneda dura como dólares americanos o euros también puede resultar interesante. Si por el contrario dependemos de un préstamo o algún tipo de financiación, este proceso debería estar avanzado a la hora de lanzarnos a la búsqueda de casas en venta o corremos el riesgo de enamorarnos de una propiedad y perderla por no poder asegurarla inmediatamente.

Preguntarles a las firmas inmobiliarias por sus casas en venta

Si bien no es recomendable dejar todo en manos de un agente inmobiliario, no debemos descartar la idea de acercarnos a unas cuantas inmobiliarias localizadas en los barrios que nos interesan y hacerles una visita. Al llegar hay que pedir un listado de casas en venta y hacer todas las preguntas y despejar todas las dudas. Algunas inmobiliarias tratan de firmar contratos de exclusividad, pero a la hora de buscar casas en venta lo mejor es tener las opciones abiertas y no casarnos con ninguna firma en específico.

Buscando casas en venta por nuestra cuenta

Hoy en día internet se ha convertido en una de nuestras principales aliadas en la búsqueda de casas en venta. Existen multitud de portales que funcionan como anuncios clasificados y que tienen la ventaja de poder ver fotografías de las casas en venta y poder contactar a los anunciantes con un solo click. Las búsquedas de casas en venta más tradicionales, como los clasificados en el periódico o la vieja costumbre de caminar nuestras calles favoritas a la casa de carteles que digan “se vende” pueden dar muy buenos resultados también. Vale la pena probar todas las opciones si queremos tener una gama más amplia de casas en venta para elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Visitando una casa en venta

La etapa de las visitas a las casas en venta trae consigo una nueva serie de variables a ser tenidas en cuenta. En primer lugar hay que llevar un control escrupuloso de las casas en venta que visitamos nos hayan gustado o no. La razón de esto es que a veces varias inmobiliarias o anunciantes venden la misma propiedad y no es poco común encontrarnos a la puerta de una casa en venta que ya visitamos y descartamos en el pasado. Ya para el momento de comenzar las visitas deberíamos tener muy claro qué cosas estamos dispuestos a sacrificar y cuáles son imprescindibles para nosotros.

Concretando la compra de la casa en venta

Si encontramos la casa en venta de nuestros sueños, debemos pasar a señarla o reservarla. Esto por lo general se hace con una pequeña cantidad de dinero que nos garantice que la casa en venta no se mostrará hasta por un período determinado de tiempo mientras nos disponemos a hacerle una oferta el propietario. Si todo sale bien esa seña o reserva constituye el primer pago de la casa en venta y pasaríamos de ahí a concretar las condiciones de compra de la propiedad, a través de un escribano o abogado que se encargue del papeleo. De ahí se decidirá en cuánto tiempo tendremos que pagar y finalmente tomar posesión de esa casa en venta que compramos.

La mudanza a la casa en venta que ahora es nuestra

El paso final y el más satisfactorio en este proceso de búsqueda de casas en venta es la mudanza y la toma de posesión de nuestra nueva y esperada vivienda.