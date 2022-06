… Al mismo tiempo estos módulos pueden ser reutilizados, dándoles una función diferente que el uso para el cual fueron fabricados inicialmente. Las casas modulares son edificaciones que se construyen por partes o módulos, como bien lo indica su nombre, en lugares diferentes al de su emplazamiento.

Casa modular y sus piezas universales

Una casa modular generalmente estará hecha de piezas universales, también llamados módulos, que se fabrican en una planta y que se transportan posteriormente al lugar de su ensamblaje final. Al estar constituida por piezas universales, una casa modular puede ser fácilmente ampliada o reducida, ya que sus componentes están cuidadosamente diseñados para engranar entre sí.

Los avances de la tecnología en una casa modular

Conforme avanza la tecnología, el diseño de módulos o componentes de la casa modular se vuelven más inteligentes y versátiles. A su vez hacen su aparición nuevos materiales o nuevos tratamientos de materiales que tienen como resultado casas modulares mucho más eficientes y duraderas.

La casa modular sustentable

Una casa modular sustentable puede haber sido llamativa en el pasado, pero lo cierto es que se están volviendo cada vez más comunes. Por tratarse desde sus inicios de procesos de construcción mucho más “verdes” o ecológicos que la arquitectura tradicional, se le han sumado a sus partes paneles solares o sistemas de ventilación o calefacción sustentables.

La casa modular DIY

La casa modular DIY (do it yourself o hágalo usted mismo) es una oferta que algunas firmas de diseño legendarias ya están comercializando. Famosas casas de muebles y artículos para el hogar están llevando su típica presentación de muebles modulares armables al próximo nivel. Ahora los compradores que cuenten con habilidad suficiente para el ensamblaje o armado, podrán jactarse de haber construido su casa con sus propias manos con la ayuda de un manual que explica paso a paso cómo hacerlo.

La casa modular y el presupuesto

La casa modular tiene una ventaja clave en comparación con las casas de construcción in situ y esta es el significativo ahorro que representa optar por ellas. No sólo implica un ahorro de dinero, ya que suelen ser bastante más económicas, sino que también ganan en tiempo y es bien sabido que en cualquier proceso de construcción “el tiempo es dinero”.